Quelques jours après la première de Rebelde sur Netflix, que font les membres de RBD aujourd’hui ?

Quand un phénomène aussi énorme capte l’attention du public, ne le laissez pas mourir. Alors il pensa Netflix, qui lancera ce mercredi une nouvelle version de Rebelle, dans laquelle une génération complètement renouvelée viendra au École voie Élite réaliser ses rêves musicaux et reprendre le succès de la feuilleton mexicain pour la jeunesse sorti en 2004 qui a conduit au groupe pop où ils se sont montrés Alfonso Herrera, Anahí Puente, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María et Maite Perroni. Ici, nous vous racontons comment est leur vie aujourd’hui!

+ Que font les membres du RBD aujourd’hui ?

6. Maite Perroni

Avec son rôle de Lupita, Maite Perroni est devenu célèbre grâce à Rebelde. Depuis lors, il a continué à travailler sur des feuilletons tels que Attention avec l’ange. En 2013, il décide de prendre en main sa propre carrière musicale en tant que soliste et il y a quelques années il reprend ses œuvres populaires dans des séries telles que Héritiers par accident, Le jeu des clés Oui Souhait sombre. Aujourd’hui, il est une figure des réseaux sociaux et il a lancé sa propre marque de vin.

5. Dulce Maria

Parmi les actrices les plus populaires, s’est démarquée Douce Marie, qui a donné vie à Roberta dans la fiction mexicaine. À partir de ce moment, il a gagné l’affection de millions d’adeptes qui soutiennent encore aujourd’hui son travail, bien qu’il se soit séparé du groupe pour lancer sa carrière solo. De cette façon, il continue de se consacrer à la musique et de sortir ses singles sur les plateformes numériques.

4. Christophe Uckermann

Joué Diego et acheté des centaines de téléspectateurs. Ce fut le passage de Christophe Uckermann pour Rebelle, où il se démarque notamment et acquiert suffisamment d’expérience pour rester lié à la musique -avec quatre albums studio- et à l’acteur, bien que dans une moindre mesure, avec son travail dans les feuilletons et le cinéma dans des films tels que Le pays des dernières choses, il aurait oui existe Oui Célibataire convoité.

3. Christian Chavez

Dans la version mexicaine de Rebelle, Chavez chrétien personnifié Giovanni. Cela signifiait la passe directe pour rejoindre le groupe RBD. Bien qu’il ait décidé de continuer à travailler dans la musique, la télévision était le domaine où il a trouvé sa place d’appartenance, participant à des séries telles que La maison des fleurs, la chance de Loli, comme, se réveiller avec toi, jusqu’à ce que l’argent nous sépare, mère il n’y a que deux Oui Ciseaux Rosario, entre autres fictions.

2. Anahí Puente

On se souvient de son personnage avec un prénom et un nom. Anahí Puente était chargé de remplir le rôle de Mia Colucci, étant l’un des protagonistes de l’intrigue. Même si elle était l’une des jeunes femmes les plus expérimentées en matière d’actrice, ce rôle était emblématique et a complètement marqué sa carrière. Malgré sa famille et un excellent travail de femme d’affaires, elle continue de se développer en tant que chanteuse avec six albums studio.

1. Alfonso Herrera

Quand il s’est mis à la place de Miguel dans la série à succès, Alphonse Herrera il a atteint une renommée dont il n’avait jamais été témoin auparavant. Le membre du RBD y a vu l’opportunité de se lancer dans des programmes prestigieux, en participant à des projets tels que Reine du sud, Sitiados: México, L’Exorciste, Sense8, Femmes assassines ou Temps final. De même, Poncho – comme ils l’appellent – fait partie d’un mouvement qui cherche à sauver les enfants mexicains en situation de vulnérabilité.

