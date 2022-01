Don’t Look Up a ruiné la séquence d’acteurs « Fresh » de près d’une décennie de Leonardo DiCaprio

Anton Bitel de Sight & Sound a également déclaré que la » comédie large, grossière et scattergun » est une comédie qui » reflète assez l’âge de la distraction étant si gravement ciblé « , tandis que Stephanie Archer de Film Inquiry a écrit : » Don’t Look Up trouve un sens plus profond et une esthétique plus grandiose qui non seulement défie la conversation mais exige de l’action – avant qu’il ne soit trop tard. Il ne fait aucun doute que c’est l’un des meilleurs films de l’année.