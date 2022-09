Mieux que "Woo, un avocat hors norme": séries Netflix du même style à regarder aujourd’hui

in

Netflix

Woo, un avocat hors norme est l’un des drames juridiques les plus excitants. Mais saviez-vous qu’il n’est pas le seul ? Regardez ces séries qui le surpassent.

©IMDBWoo, un avocat hors norme

en juin de cette année Netflix a charmé ses téléspectateurs avec l’arrivée de Woo, un avocat hors norme. La série, qui a lancé deux épisodes par semaine, compte un total de 16 chapitres qui ont enchanté des milliers de personnes à travers le monde. En effet, la production a atteint un tel point qu’elle est entrée dans le top 10 des plus regardées de l’histoire du géant du streaming, dépassant ainsi toutes les attentes.

De plus, les chiffres ont tellement surpris Netflix que la plateforme n’a pas hésité à le renouveler. Tel est ainsi Woo, un avocat hors norme aura une deuxième saison. On ne sait toujours pas quand la série reviendra avec plus de chapitres. Pour le moment, la seule chose que l’on sait à ce sujet est que le tournage ne commencera probablement qu’en 2024 prochain puisque le protagoniste de la fiction effectue son service militaire.

Cela indique que, pour l’instant, il n’y aura pas de nouvelles de Woo, un avocat hors norme. En tout cas, il convient de noter que Netflix a deux fictions dans son catalogue qui sont meilleures que ce k-drama. Avec le même style, le même drame et la même tendresse, ces bandes sont idéales pour commencer à regarder aujourd’hui et ne pas manquer cet avocat.

Série Netflix dans le même style que Woo, un avocat hors norme :

Même comme ça:

Ce k-drama, qui a été créé en 2021, a une saison de dix épisodes et met en vedette Song Kang et Han So-hee. La série raconte une histoire d’amour, de drame, de dépassement et d’émotion pure.

Synopsis du spoiler : Yu Na-bi est un étudiant en art qui est toujours instable après avoir rompu avec son premier amour en raison de ses infidélités. Cependant, elle passe la nuit dans un bar où elle rencontre Park Jae-Un, un étudiant de son université qui se spécialise également en art. Tout le monde le trouve gentil, mais il est indifférent aux autres et ne veut pas de relation amoureuse. Mais, après avoir rencontré Yu Na-bi, tout change et l’amour les amène à découvrir des sentiments inattendus.

Bonjour mon amour:

Cette fiction est arrivée sur Netflix en 2020 et compte une saison de seulement douze épisodes. La bande est un exemple clair que l’amour peut tout faire et n’a aucun obstacle quand il est vrai.

Synopsis du spoiler : Une femme aphasique, c’est-à-dire incapable de reconnaître les visages de son entourage, découvre un amour inattendu. Eh bien, il forme un lien avec un hologramme d’apparence humaine identique à son créateur.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂