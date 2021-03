Ares Saison 2: La date de sortie sera diffusée sur Netflix en 2021.

Jeter : Jade Olieberg, Lisa Smith, Tobias Kersloot, Robin Boissevain, Frieda Barnhard

Ares, l’un des meilleurs drames d’horreur, sera très bientôt renouvelé pour une deuxième saison sur le réseau d’origine de Netflix. Pieter Kuijpers, Iris Otten et Sander Van Meurs ont créé cette série télévisée d’horreur sur le Web.

La série a été réalisée par Giancarlo Sanchez et Michael Ten Horn. Même ainsi, il n’y a qu’une seule saison, qui a été créée le 17 janvier 2020 et se compose de huit épisodes de 30 minutes. Pupkin, la société de production de l’émission, a annoncé qu’une autre saison serait redémarrée.

Terrain: Il n’y a actuellement aucune confirmation quant à la destination de ce conte fou, mais compte tenu du vaste éventail d’informations laissées inaperçues dans les 15 à 20 dernières minutes de la finale, nous pourrions peut-être émettre une hypothèse.

Pour commencer, le deuxième renouvellement incontestablement d’Ares devrait se pencher sur le nouveau rôle de Rosa en tant que chef d’Ares. Rosa a été engagée par le meilleur chien d’Ares, Mauritz, pour prendre le commandement de la fête dans la finale, une décision qui l’a obligée à assassiner à contrecœur l’ascension de Jacob Rosa à la présidence d’Ares lui a permis de se rendre dans la déroutante Cave, où nous avons trouvé le monstre auquel nous sommes venus savoir et redouter que Beal n’existe pas vraiment.

