Dans GTA Grand Theft Auto Online, une commande simple peut entraîner la perte par les joueurs des voitures qu’ils ont consacré beaucoup de temps à collectionner en permanence

Les joueurs de GTA Online ont de nombreuses opportunités de collectionner une gamme de véhicules, des motos et des voitures aux hélicoptères et aux avions de chasse. Les garages et les hangars de GTA Online peuvent être utilisés pour conserver ces véhicules, mais l’espace disponible est limité et c’est là que les problèmes peuvent commencer.

L’interface et les options du jeu sont à l’origine d’un problème qui entraîne souvent la perte de l’une de ces voitures coûteuses, comme l’ont expliqué les joueurs de GTA Online. Malheureusement, bien que le problème existe depuis un certain temps, les joueurs ont un recours limité car il continue de faire disparaître des voitures.

Les joueurs qui achètent ou obtiennent autrement une nouvelle voiture qui doit être stockée seront confrontés au problème GTA Online correspondant. Les joueurs peuvent choisir parmi l’un de leurs nombreux garages lorsque l’option de garder un véhicule est présentée. Cependant, si le jeu essaie de stocker une voiture dans un garage et qu’il n’y a pas assez de place pour cela, un message demande au joueur de « remplacer » l’ancienne voiture par la nouvelle ou de mettre la nouvelle dans un autre garage vide. fentes.

Malheureusement, la formulation utilisée ici pour décrire le « remplacement » d’une automobile fait penser à de nombreux joueurs qu’ils changent essentiellement de véhicule par erreur. Par exemple, les utilisateurs de Reddit ont expliqué comment ils s’attendaient à ce que leur véhicule actuel soit laissé à proximité afin qu’ils puissent le déplacer eux-mêmes vers un nouvel emplacement ou être déplacé vers un nouveau garage. Au lieu de cela, la voiture choisie est entièrement supprimée du compte du joueur ; cependant, aucune des deux possibilités n’est le cas.

Les joueurs ont souvent beaucoup de mal à supprimer accidentellement des véhicules. Par exemple, dans GTA Online, l’achat d’une nouvelle voiture peut coûter des millions de GTA € dans le jeu, ce qui signifie que les joueurs devraient soit passer beaucoup de temps à gagner de l’argent, soit payer de l’argent réel pour remplacer la voiture.