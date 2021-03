Imagine Dragons célèbre son 10e anniversaire en tant que groupe

Le groupe de rock alternatif Imagine Dragons sont dans les célébrations de leur première décennie ensemble, anticipant l’arrivée de la nouvelle musique dans un proche avenir. Dan Reynolds, chanteur et leader du groupe, s’est rendu sur ses réseaux sociaux pour exprimer sa fierté pour le travail qu’il a réussi à mener Wayne Sermon, Ben Mckee Oui Daniel Platzman.

«Plus d’une décennie ensemble et ils continuent d’être mes meilleurs amis. Je suis incroyablement fier et chanceux d’être dans un groupe avec vous. Et oui, cette semaine tout recommence », écrit-il Reynolds dans une publication accompagnée d’une photographie des quatre.

plus d’une décennie ensemble et toujours mes meilleurs amis. Je suis incroyablement fier et chanceux d’être dans un groupe avec vous. et oui cette semaine tout recommence. pic.twitter.com/43jNjNm6JX – Dan Reynolds (@DanReynolds)

Le profil officiel de Imagine Dragons dans Twitter Il partagerait également quatre vidéos faisant allusion à la sortie prochaine de nouveau matériel. Selon la bio du même compte, le groupe sortira deux nouvelles chansons vendredi prochain (12 mars), qui comporteront les titres « Te suivre« Y »Fardée».

Ces chansons seraient le retour du groupe puisqu’en 2019 elles lanceront « Des oiseaux”, Chanson avec la participation de l’auteur-compositeur-interprète italien Elisa, en plus de leur collaboration en tant qu’artistes invités de la DJ Avicii dans « Chaleur sur ma manche« , Appartenant à son album posthume »TIM».

En 2018, le lancement de «Origines», Le quatrième et dernier album studio du groupe à ce jour. Malgré l’état de repos apparent de la piscine, Reynolds Il a fait partie de diverses causes caritatives et de soutien social.

Le plus récent a eu lieu dans la ville de The Vegas, Nevada, où il a fait don de sa maison d’enfance à une association LGBT +. Ceci dans le cadre de l’initiative « 8 millions, 8 maisons« , Une campagne créée par Encercler, organisation à but non lucratif qui cherche à construire des centres de collecte pour les jeunes LGBT + dans les états proches de Nevada.

La maison de Reynolds, évalué à près d’un million de dollars, aidera Encercler pour implanter votre première maison fonctionnelle à Las Vegas. Jusqu’à présent, cette organisation a trois emplacements fonctionnels et un autre en cours de route.