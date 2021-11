10 meilleurs films d’animation DC, classés

L’univers animé de DC a une longue et riche histoire qui rivalise avec ses productions en direct. Tandis que le films DC ont eu des problèmes pour donner vie à la plupart de leurs personnages emblématiques, le côté animé de leurs productions n’a eu aucun problème. Des personnages tels que Superman, Homme chauve-souris, et Wonder Woman ont vu certains de leurs moments de bande dessinée les plus emblématiques représentés dans des films d’animation d’une manière que l’action en direct ne pourrait pas faire. Certaines des meilleures adaptations des histoires de DC Comics ont été du côté animé de DC Comics.

Des films dont le Le Chevalier Noir et Homme d’acier a peut-être été inspiré par certains scénarios de la bande dessinée, mais les films d’animation de DC ont été autorisés à adapter pleinement les histoires classiques. Des histoires dont Batman : première année et La mort de Superman ont été adaptés en films et se sont distingués comme certains des meilleurs films d’animation DC à avoir été créés. Plus important encore, les films d’animation de DC ont pu créer des personnages qui n’étaient pas tout à fait capables de fonctionner en live-action. Certains des méchants les plus étranges que DC a à offrir ont été parfaitement représentés dans les films d’animation. Pendant ce temps, des héros qui n’ont pas eu autant de temps d’écran en direct que certains des personnages les plus emblématiques de DC ont pu briller dans leurs propres films. Ce sont 10 des meilleurs films d’animation DC qui ont présenté le meilleur de ces personnages emblématiques.

[10] Lanterne verte : premier vol

Green Lantern est un membre original de la Justice League. C’est un personnage digne d’un film d’action épique, mais son histoire la plus importante a été racontée dans le film d’animation, Lanterne verte : premier vol. Cette adaptation très divertissante raconte la toute première mission de Hal Jordan en tant que Green Lantern. Le film fonctionne essentiellement comme un film policier avec Sinestro agissant en tant que partenaire moralement corrompu et blasé de Hal. Lanterne verte : premier vol a décrit de manière experte la relation entre Hal Jordan et son éventuel ennemi juré, Sinestro.

[9] Batman : première année

celui de Christophe Nolan Batman commence s’est inspiré de Batman : première année mais la version animée de la bande dessinée a pu adapter toute l’histoire. Le film a parfaitement capturé la première mission de Bruce Wayne en tant que Batman dans sa tentative de débarrasser Gotham du crime et de la corruption. Le film présente également l’un des partenariats les plus importants de l’histoire de la bande dessinée, celui de Batman et du commissaire James Gordon.

[8] Batman : Assaut sur Arkham

Malgré le titre, Batman : Assaut sur Arkham est une histoire de Suicide Squad. Le film raconte l’histoire de la tristement célèbre Task Force X, dirigée par Deadshot, alors qu’elle est chargée de pénétrer par effraction dans l’asile d’Arkham. Le film se déroule dans l’univers du jeu vidéo de Batman : l’asile d’Arkham et était un must avec beaucoup d’action et une fin surprenante.

[7] Wonder Woman

Avant celui de Gal Gadot Wonder Woman, il y avait Rosario Dawson. L’histoire d’origine de la célèbre princesse amazonienne a été largement inspirée par l’histoire d’origine du personnage tirée des bandes dessinées. Wonder Woman était le meilleur que DC avait à offrir avant que Patty Jenkins ne réalise sa propre histoire sur les origines de Wonder Woman.

[6] Justice League: Flashpoint Paradox

Justice League : le paradoxe de la zone litigieuse a été un événement déterminant dans les bandes dessinées car il a essentiellement redémarré des décennies d’histoires de DC. Justice League: Flashpoint Paradox était une adaptation digne de l’histoire. Cela faisait suite à la tentative infructueuse de Flash de sauver sa mère des griffes de The Reverse Flash, une tentative qui a conduit à une nouvelle chronologie dans laquelle Bruce Wayne a été tué et ses parents sont devenus des versions tordues de Batman et du Joker.

[5] La mort de Superman

La mort de Superman avait en fait deux adaptations. La version supérieure était cependant la deuxième sortie en 2018. Le film suivait en grande partie le célèbre scénario de Superman et sa mort apparente aux mains du méchant Doomsday.

[4] Ligue des Justiciers : Doom

Ligue des Justiciers : Doom est un film bourré d’action qui montre à la Justice League à quel point Batman peut être dangereux. Dans le film, un groupe de méchants vole les plans d’urgence de Batman pour battre la Justice League si l’un d’entre eux devenait un jour voyou. Malheureusement pour eux, ces plans sont utilisés prématurément à bon escient.

[3] Justice League Dark: Apokolips War

Justice League Dark: Apokolips War est facilement l’histoire animée DC la plus brutale jamais racontée. Ce film est essentiellement la version DC de Avengers : Fin de partie si tous les Avengers étaient brutalement assassinés par Thanos et ses sbires. Malgré la représentation de la bataille finale entre la Justice League et Darkseid, Justice League Dark: Apokolips War était en grande partie une histoire de John Constantine.

[2] Batman Beyond : Le retour du Joker

Batman au-delà a introduit le personnage de Terry McGinnis dans l’univers DC. Son premier long métrage, Batman Beyond : Le retour du Joker a solidifié le personnage en tant que digne successeur de Bruce Wayne alors qu’il combattait son plus grand ennemi, le Joker. Cette histoire émotionnelle de Batman était facilement l’une des meilleures choses à sortir de l’univers animé de DC et a prouvé pourquoi ce Batman du futur était tout aussi bon que l’original.

[1] Batman : Masque du fantasme

Batman : Masque du fantasme a longtemps été la norme pour les films d’animation de super-héros. Le long métrage se déroulant dans le monde de Batman : la série animée a vu Batman affronter le mystérieux méchant Phantasm alors qu’il se débattait avec son ancienne flamme Andrea Beaumont. Cette aventure maussade a parfaitement utilisé son cadre art déco tout en ajoutant encore plus au mythe de Batman.