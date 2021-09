Anderson Cooper dit que la défunte maman Gloria Vanderbilt a proposé de porter son bébé à 85 ans

Anderson Cooper est le père d’un fils, Wyatt, 1 an, mais si sa mère avait fait ce qu’elle voulait, elle aurait porté un bébé pour lui.

Le présentateur de CNN a déclaré que sa mère, Gloria Vanderbilt, décédée en 2019 à l’âge de 95 ans, lui avait proposé de porter un bébé pour lui à l’âge de 85 ans après être allée voir son gynécologue.

« ‘Elle m’a dit la chose la plus incroyable. Elle m’a dit que je pouvais encore avoir un enfant », se souvient-il qu’elle lui avait parlé de la visite de son médecin lors de l’épisode de jeudi de « The Late Show with Stephen Colbert ».

Cooper pensait que c’était assez sauvage, mais ne voulait pas pleuvoir sur son défilé.

« Je suis assis là et je me dis : ‘D’accord, ne sois pas négatif, mais comment convaincre ma mère de 85 ans de ne pas avoir d’enfant pour le moment ?' », a-t-il déclaré.

Cooper a essayé de la soutenir et l’a encouragée à y réfléchir et à prendre le temps de réfléchir à la possibilité d’avoir un autre enfant à un âge avancé. Il s’avère, cependant, qu’elle n’était pas intéressée à avoir un bébé pour sa. Elle voulait en avoir un pour lui.

Anderson Cooper dit que sa mère, Gloria Vanderbilt, voulait porter son enfant quand elle avait 85 ans. Roy Rochlin / FilmMagic

«Elle me dit:« Chéri, je ne parle pas d’avoir un enfant à moi. Je veux dire, c’est fou. J’ai 85 ans », a-t-il déclaré, tout en notant son soulagement.

« Elle me dit : ‘Eh bien, tu sais que tu peux avoir un œuf n’importe où de nos jours.’ J’étais comme, ‘Uh-huh.’ Elle me dit : « Eh bien, ce que je pensais, c’est que tu obtiens un ovule et, tu sais, féconde-le avec ton sperme et je porterai ton enfant », a-t-il dit, alors que le public hurlait et que Colbert regardait avec incrédulité.

« J’étais juste abasourdi », a-t-il déclaré. «Et je lui ai finalement dit:« Tu sais, maman, je t’aime, mais même pour toi, c’est juste chauve-souris—- fou. C’est juste fou.

Vanderbilt n’a pas abandonné l’idée non plus. Deux ans plus tard, elle a envoyé à Cooper une coupure de journal sur une grand-mère qui a donné naissance à un bébé pour son fils. L’article présentait une photo du fils et de son mari attendant le bébé dans la salle d’accouchement.

« Et ma mère l’a encerclé puis écrit dans une note : ‘Tu vois ?' », a-t-il dit.

Les choses semblent avoir fonctionné pour Cooper. Lui et son ancien partenaire Benjamin Maisani coparent Wyatt, qu’ils ont accueilli via une mère porteuse en 2020.

« C’est probablement une configuration inhabituelle, mais je savais qu’il serait un bon père, et il l’est », a déclaré Cooper à People plus tôt ce mois-ci. «Nous sommes des ex, mais nous sommes une famille l’un pour l’autre, et nous nous aimons en tant que famille et en tant que coparents. …

« Il y a les querelles habituelles que deux personnes ont quand il y a un enfant impliqué, comme à quelle heure devrait-il aller au cours de natation, ou devrait-il porter la salopette ou autre », a-t-il ajouté. « Mais toutes les choses stupides et mineures. On s’entend très bien. »