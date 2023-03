Michelle Yeoh révèle ce qu’elle a appris de Jamie Lee Curtis

Sur le tournage de sa couverture de PEOPLE, la star Michelle Yeo a révélé ce qu’elle a appris de son co-vedette Jamie Lee Curtis. Tout en discutant de la Halloween star, la nominée aux Oscars a parlé de son collègue nominé pour la première fois aux Oscars et de leur amitié. Yeoh a dit: « L’amour entre moi et Jamie Lee Curtis, tout est réel, ouais. »





Le Tout partout tout à la fois La star a poursuivi en disant qu’elle et Curtis partageaient une connexion spéciale. « Nous nous connaissons depuis de nombreuses années », a-t-elle déclaré. Yeoh a ajouté : « Nous sommes tombés amoureux dès le premier e-mail. Elle m’a dit : ‘Laissons tomber les réalisateurs du film, les Daniels, et fuyons !’ J’étais comme, ‘Une femme selon mon cœur.’ Lorsque vous rencontrez quelqu’un et que vous avez cette connexion, ce n’est pas le temps que vous le connaissez. Une amitié est devenue une relation très précieuse. »

Yeoh a poursuivi: « Elle se réveille très tôt et je suis aussi un lève-tôt, alors nous finissons par nous envoyer des SMS. Elle me soutient. Jamie Lee est l’une des personnes les plus généreuses d’esprit que j’aie jamais rencontrées. Elle est toujours Elle m’envoie toujours quelque chose et m’envoie des textos ‘L’as-tu compris bae?’ Elle partage toujours. Et pourtant, en même temps, elle est une putain de royauté hollywoodienne – mais elle nourrit.





Michelle Yeoh a déclaré que Jamie Lee Curtis avait « toujours été une gagnante ».

Le fous riches asiatiques La star a ajouté que pour elle, il ne s’agissait pas d’obtenir un prix. Yeoh a déclaré: « Pour moi, elle est déjà une gagnante. Elle a toujours été une gagnante. »

L’acteur est ensuite allé réfléchir sur une autre femme qui l’a inspirée, la productrice Barbara Broccoli. Yeoh a dit: « Nous nous sommes rencontrés quand nous avons tourné Demain ne meurt jamais« , avant de dire que le brocoli a sérieusement impacté sa vie.

Yeoh a déclaré : « Le premier film que j’ai fait après mon arrivée en Amérique était Demain ne meurt jamais avec Pierce Brosnan. James Bond à ce moment-là n’était connu que comme macho, et les filles n’étaient que celles avec des noms mignons. Barbara savait que l’héritage de Bond devait évoluer avec le monde et ce qui était également exigé de leur public. »

Yeoh a poursuivi : « J’ai toujours été entourée de femmes très indépendantes, très fortes, très intelligentes et aussi très sages, parce que parfois je m’offusque vraiment quand quelqu’un dit : « Oh oui, elle est dure. C’est une vraie b—-.’ Et je me dis, ‘Non. Une femme qui est dure n’a pas à être ça.’ Vous pouvez être un b—- pour le plaisir, mais pas comme ça. Et les femmes qui occupent des postes de pouvoir ne sont pas névrosées. Elles méritent d’être là parce qu’elles y ont travaillé dur, et parfois nous devons travailler encore plus dur pour arriver à ce poste. »

La star a ensuite parlé d’une autre femme très importante qui a changé la vie de Yeoh.

Elle a dit : « Ma mère était très jeune quand elle nous a eus. Elle avait 22 ans quand elle était enceinte de moi, donc je pense qu’elle est parfois plus une enfant. C’est ma grand-mère qui nous a nourris. la gentillesse, ce qu’est la douceur, ce qu’est l’attention et la chaleur. C’est très important. »

Yeoh a terminé en disant: « L’une des raisons pour lesquelles je suis ici aujourd’hui est à cause de ma mère – c’est la diva, celle qui aime les films. J’ai grandi en regardant des films d’Inde, d’Europe, d’Amérique et de Chine. J’ai toujours vu représentations de moi-même sur grand écran. En fait, ma mère aurait fait l’une des plus grandes stars de cinéma si elle en avait eu l’occasion. Elle l’a mis sur moi, ce qui est une bonne chose.