Quelle est la signification du terme «The Brat Pack»?

Emilio Estevez a dit un jour que le terme «Brat Pack» avait ruiné sa vie et que le surnom serait probablement placé sur sa pierre tombale. Dans les années 1980, certaines des célébrités les plus réussies de la décennie ont été étiquetées comme membres de «The Brat Pack», ce qu’elles sont toujours appelées aujourd’hui.

Mais quelle est l’histoire d’origine derrière ce surnom apparemment innocent? Et pourquoi a-t-il provoqué une telle émotion dans les années 80?

Qui sont les membres de The Brat Pack?

Les films pour adolescents faisaient fureur dans les années 80. Avec des réalisateurs comme John Hughes et Joel Schumacher, les voix des adolescents ont finalement été entendues dans une décennie où les jeunes adultes étaient souvent négligés et incompris. À bien des égards, ces films ont sauvé toute une génération de jeunes.

Mais qui sont les membres essentiels de la meute?

Le pack Brat comprend:

Molly Ringwald, Rob Lowe, Emilio Estevez, Ally Sheedy, Judd Nelson, Demi Moore et Andrew McCarthy. À l’époque, ces acteurs étaient connus pour leurs rôles dans Le club du petit-déjeuner et Feu de Saint-Elme.

Pourquoi s’appellent-ils The Brat Pack?

Le surnom apparemment innocent des célébrités des années 80 a une histoire d’origine étonnamment dramatique. Le terme a été inventé par un journaliste du nom de David Blum du New York Times en 1985. Il dit qu’il a proposé le nom comme un clin d’œil à The Rat Pack. (The Rat Pack faisait référence au surnom appartenant à Frank Sinatra, Sammy Davis Jr et Dean Martin.)

Mais vraiment, il y a une signification plus sombre derrière le nom.

Dans l’article du New York Times où le surnom est inventé pour la première fois, Blum dépeint les membres de la meute comme gâtés, ayant droit et surtout bratty. La façon dont le journaliste les décrit, il semble que tout ce qui leur importe, c’est de faire la fête et de ramasser des filles, au lieu «d’améliorer leur art».

Il peint le groupe sous un jour négatif, agissant comme s’il était au-dessus de tout le monde. Pourtant, selon les acteurs de la meute, cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité.

Et comme le révèle les mémoires de The Brat Pack écrits par Susannah Gora, les membres du groupe ont méprisé le surnom.

Rob Lowe a déclaré à Phil Donahue que Blum «était jaloux de leur renommée, de leur richesse et de leur succès».

«Ouais, je l’étais», admet Blum, selon les mémoires. «Je n’étais pas un perdant, mais j’étais prêt à accepter le fait que, comme tout le monde en Amérique qui n’est pas une star de cinéma hollywoodien, je pense qu’être une star de cinéma hollywoodienne est une chose plutôt cool. Mais si j’étais une star de cinéma hollywoodienne », dit Blum,« je passerais probablement plus de temps à me concentrer sur mon métier qu’à aller au Hard Rock Cafe et à aller chercher des filles. »

Emilio Estevez a déclaré que le terme « The Brat Pack » avait ruiné sa vie

Estevez, qui avait invité Blum au Hard Rock Cafe pour faire un article sur les acteurs, a eu la plus vive réaction à l’article du New York Times. Il a appelé Blum et lui a dit: « Vous avez ruiné ma vie. »

Blum a dit: «Emilio m’a appelé le jour où le morceau est sorti, et il a dit: ‘Comment as-tu pu me faire ça? Mes amis me détestent maintenant et ne veulent pas me parler. Vous m’avez complètement trahi. Je pensais que nous étions amis », cria-t-il. « Je pensais que tu m’aimais. »

«C’est injuste», a révélé John Hughes dans les mémoires. «L’expression», a déclaré Hughes, «suggère des jeunes indisciplinés et arrogants, et cette description n’est pas vraie pour ces personnes. Et l’étiquette a été collée sur des personnes qui n’ont même jamais parlé au journaliste qui l’a inventée. Cela nuit à la carrière des gens. »