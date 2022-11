« Mercredi »: qui est le harceleur de Merlina Addams

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Dans la première saison de « mercredi » (« Merlina » en Amérique latine et « Miércoles » en Espagne), après avoir été transférée à l’Académie Nunca Más, la fille aînée d’Homère (Luis Guzmán) et de Morticia Addams (Catherine Zeta-Jones) tente de maîtriser ses pouvoirs psychiques et d’arrêter un monstrueuse vague de meurtres

Il ne faut pas longtemps à Merlina pour découvrir qu’il s’agit d’un hyde contrôlé par quelqu’un qui essaie de se débarrasser de tous les exclus, mais découvrir de qui il s’agit n’est pas si facile. À la fin, il réussit et avec l’aide de ses coéquipiers de Nevermore, il parvient à arrêter la menace.

Cependant, la fin de la première tranche de « mercredi » suggère que les sombres aventures de Merlina ne sont pas encore terminées, puisqu’en rentrant chez lui il reçoit le message menaçant. Il s’agit d’une photographie du protagoniste de la série Netflix prenant un café avec Tyler pour son anniversaire et une autre de Xavier lui donnant le téléphone portable quelques instants auparavant.

Les images sont accompagnées du texte : « Je te surveille » et un GIF d’un couteau poignardant Merlina. Ensuite, qui est son « premier harceleur », comme le surnomme le jeune Addams ?

Les messages que Merlina a reçus à la fin de la saison 1 de « Wednesday » (Photo : Netflix)

QUI EST LE STALKER DE MERLINA ?

1. Shérif Galpin

Le père de Tyler a certainement des raisons de garder un œil sur Merlina. Peut-être le blâme pour tout ce qui s’est passé à Jéricho dans la première saison de « mercredi”puisque comme l’a souligné Laurel, son plan a été mis en action lorsqu’elle est arrivée à la Never Again Academy car elle a besoin d’un Addams pour faire revivre Crackstone.

De plus, Galpin pourrait menacer Merlina pour l’empêcher de partager les secrets de la mère de Jericho et Tyler.

Le shérif Galpin fait partie des personnes soupçonnées d’avoir envoyé les messages menaçants de Merlina à la fin de « mercredi » (Photo : Netflix)

2. Lucas Walker

Bien que Lucas ait aidé le protagoniste à découvrir que Laurel Gates est toujours en vie et à Jéricho, peut ne pas se remettre de ses querelles initiales et décider de menacer les exclus. Walker aurait pu être à la cafétéria quand Merlina et Tyler étaient ensemble, et il aurait pu être à Nevermore pour aider à emballer Bianca, avec qui il est devenu un bon ami.

Lucas Walker, détestez-vous toujours les outsiders de la série « Wednesday » ? (Photo : Netflix)

3.Vincent Thorpe

Le père de Xavier est un médium célèbre qui n’aurait apparemment aucune raison de garder un œil sur Merlina, mais l’étrange lien de son fils avec l’hyde et son insistance à l’envoyer en thérapie indiquent que il y a plus d’un secret dans ta famille. Sont-ils liés au passé de Nevermore ? A-t-il peur que le jeune Addams enquête plus avant et le découvre dans la saison 2 de « mercredi” ?

Que cache le père de Xavier dans la série « Mercredi » ? (Photo : Netflix)

