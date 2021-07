Tristesse chez Marvel : le père de Robert Downey Jr. est décédé à 85 ans

Une immense tristesse envahit Hollywood Oui merveille pour la perte du père de Robert Downey Jr. A 85 ans il est mort Robert Downey père. après avoir longtemps combattu la maladie de Parkinson. Connu surtout pour le film culte Échange de putneye, s’est également distingué par son travail d’acteur. Nous vous parlerons de sa relation avec le protagoniste d’Iron Man et du début de sa carrière dans l’industrie cinématographique.

À 85 ans, le père de Robert Downey Jr. est décédé.

Le dire d’un tel bâton, d’un tel éclat, dans le rapport de Robert Downey Jr. et son père s’habille juste. L’interprète de Chaplin a grandi en regardant son père entre caméras et mise en scène. C’est grâce à lui qu’il découvre sa passion pour le septième art et à tel point que dès son plus jeune âge il décide qu’il veut se consacrer à la comédie plus précisément. Le parcours de Robert Downey Sr. était similaire. Il est né à New York le 24 juin 1936, fils d’un mannequin et d’un restaurateur.







C’est au fil des années qu’elle a découvert l’écriture comme passe-temps. Petit à petit, il a commencé à se rendre compte que c’était ces histoires qu’il voulait que le monde connaisse à travers l’objectif d’une caméra sur un grand écran. C’est ainsi qu’il a commencé à s’impliquer dans des films à petit budget en tant qu’assistant dans les années 1960. Après avoir acquis suffisamment d’expérience, il était temps de réussir.

En 1969, il sort Putney Swope, une sorte de satire sur la mondialisation et les contenus grand public. Il faut dire que c’était un film inédit pour l’époque et que les critiques étaient encouragées comme on l’avait rarement vu, jusqu’à présent. Plus tard, il a également travaillé dans le genre Spaguetti Western et a eu quelques apparitions mineures en tant qu’acteur.

De plus, à différentes occasions, elle a accompagné son fils à des événements et à des premières.