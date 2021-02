Quel est l’objet le plus précieux sur cette Mercedes-AMG C 43?

Avec un moteur V6 et 390 ch, la Mercedes-AMG C 43 est, à elle seule, un modèle capable de faire tourner les têtes au passage, cependant, l’exemple dont nous parlons aujourd’hui a un élément qui capte encore plus l’attention.

Nous parlons, bien sûr, de votre inscription particulière. Repérée à Melbourne, en Australie, cette Mercedes-AMG C 43 a un des inscriptions évaluées à environ 2,5 millions de dollars australiens (1,6 million d’euros).

Il s’agit de la première plaque d’immatriculation délivrée dans l’État australien de Victoria (le numéro «1» le prouve) et a été initialement réalisée en 1932. Quelques années plus tard, après que le commissaire de police local et le gouverneur n’aient pas compris qui devait l’avoir, cela a été conservé dans un coffre-fort.

Il y est resté jusqu’en 1984, il a été vendu aux enchères pour 165 mille dollars australiens (106 mille euros). Depuis lors, il a eu plusieurs propriétaires et a été immatriculé dans une Saab 9000 Turbo, une Ferrari, Rolls-Royce, une HSV SV5000, une Porsche 911 Turbo, une 911 Carrera, une Mercedes-Benz E 55 AMG, une E 63 AMG et maintenant sur cette C 43 AMG.

En Australie, il semble y avoir une forte demande pour ce type d’inscription, le numéro «26» de l’état de Victoria ayant récemment été vendu pour 1,1 million de dollars australiens (environ 708 milliers d’euros) et jusqu’à ce qu’il y ait une page Instagram dédiée à «Observations».