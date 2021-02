Apple devrait planifier l’événement de mars avec iPad Pro, iPad mini et AirTags

Apple doit planifier un événement virtuel pour le 16 mars: un nouvel iPad Pro avec mini-LED, un iPad mini avec un écran plus grand et les AirTags tant attendus devraient y figurer.

Le journal de l’industrie coréenne Economic Daily News a jeté mi-mars comme date d’une représentation dans la salle (via CultofMac). Il n’y aura pas de nouveaux iPhones dans le cadre de l’émission – vraisemblablement virtuelle -, mais l’accent sera mis sur l’iPad.

iPad Pro avec mini écran LED?

Comme point fort, les experts attendent un nouvel iPad Pro. La tablette phare d’Apple n’aura pas une refonte complète, mais un mini-écran LED, ce qui apporterait des avantages tels que des noirs plus profonds et des couleurs plus riches. En outre, il est probable qu’il s’agisse du premier iPad doté de communications mobiles 5G rapides, et la compatibilité MagSafe pour la connexion magnétique des accessoires est également dans la pièce. Le nouvel iPad mini devrait également avoir quelques changements en magasin: des bords d’écran nettement plus minces sont possibles ici, ce qui augmenterait finalement la diagonale d’affichage à environ 9 pouces avec une taille comparable. La génération actuelle mesure actuellement 7,9 pouces.

Les AirTags enfin avant leur sortie?

Apple pourrait également présenter un tout nouveau produit sur lequel on spécule depuis de nombreux mois: les Apple AirTags. Ce sont censés être de petits trackers Bluetooth qui sont simplement attachés à n’importe quel objet et qui aident à retrouver rapidement des objets perdus ou égarés. Cela fonctionnerait probablement via l’application « Où est? », Qui peut également être utilisée pour localiser des iPhones ou des AirPods. Samsung a récemment présenté un produit similaire avec les Smart Tags.

Bien qu’Apple n’ait encore envoyé aucune invitation pour l’événement de mars, le 16 mars s’inscrit parfaitement dans le schéma des années précédentes: en 2020, c’était le 18 mars 2019, le 25 mars et le 27 mars 2018.