La maison des Goonies est mise en vente

Près de 40 ans après sa sortie, la maison que le réalisateur Richard Donner a utilisée pour la résidence Walsh à Les Goonies a été mis sur le marché. Dans le classique de 1985, la maison est située à Astoria, Oregon, bien que le quartier des cols bleus des « Goon Docks » n’existe pas. La maison a toujours le porche enveloppant et la terrasse couverte avec cette vue sur la côte nord-ouest du Pacifique que vous pouvez voir dans le film. Selon la liste :





« Littéralement la maison que vous attendiez tous ! Construite en 1896, cette maison est pleine d’histoire, de nostalgie et de renommée emblématique. Après avoir franchi la porte d’entrée de cette magnifique maison, vous réalisez le niveau de savoir-faire et de caractère mis dans cette propriété. Chaque niveau de cette maison a une vue dégagée sur la baie, le pont et la ville. Chaque saison spectaculaire sera un changement bienvenu car vous pourrez découvrir tout ce que la côte de l’Oregon a à offrir dans le confort de votre propre maison.

L’intrigue du film concerne Mikey Walsh (Sean Astin) et ses amis Mouth (Corey Feldman), Chunk (Jeff Cohen) et Data (Ke Huy Quan) découvrant une carte du trésor de One-Eyed Willie. Face à la saisie, les enfants se sont mis à la recherche du trésor enfoui, le frère de Mikey, Brand (Josh Brolin) et les autres résidents Andy (Kerri Green) et Stef (Martha Plimpton) étant également impliqués dans l’aventure.

La résidence est une maison victorienne à deux étages avec un parement en bois et un périmètre en béton. L’intérieur se compose d’un sous-sol, de trois chambres, d’une salle à manger, d’une cuisine, d’un salon et d’une cheminée. Les appareils comprennent un lave-vaisselle, une cuisinière autonome et un réfrigérateur autonome. Les services publics comprennent le gaz, les égouts publics et l’eau publique.





Vivre là-bas : c’est comment ?

Images de Warner Bros.

Le prix de la maison est de 1,65 million de dollars. L’agent inscripteur Jordan Miller a déclaré que lui et le vendeur ne recherchaient pas n’importe quel propriétaire :

« Ce doit être quelqu’un qui apprécie ce film et l’histoire de ce film et de cette belle ville. »

Bien sûr, toute personne qui achète la maison doit être préparée pour les visiteurs. En 2015, la chambre de commerce d’Astoria-Warrenton a estimé que 12 000 à 15 000 personnes ont visité cette maison pendant The Gooddocks, une célébration annuelle du film qui a coïncidé avec le 30e anniversaire du film.

Le propriétaire de la maison à l’époque, Sandi Preston, était un fan du film qui permettait fréquemment à d’autres fans de visiter et de prendre des photos. Cependant, après la fréquentation record de ce festival, Preston a fini par fermer la maison au public après que de nombreux visiteurs aient laissé derrière eux des bouteilles de bière, des mégots de cigarettes et des excréments de chien. Cela et des milliers de personnes debout dans sa cour faisant le Truffle Shuffle.

Cependant, une liste de sites Web de Wander Wisdom publiée le 13 mai 2022 indiquait que « les propriétaires actuels ne vous dérangent pas de marcher sur l’allée de gravier et de prendre une photo de vous devant la maison », mais aussi d’être courtois et ne conduisez pas votre véhicule sur la pente de l’allée. Une leçon de politesse si seulement, à tout le moins, vous voulez un accès continu à l’histoire cinématographique.