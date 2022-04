Le créateur de Peaky Blinders, Steven Knight, sort un énorme nouveau drame cette année

Le créateur de Peaky Blinders a un tout nouveau drame cette année, prêt à combler le vide laissé par son épopée de gangsters au départ. Regardez la bande-annonce de son nouveau spectacle, SAS : Héros voyousici:

Fans de Peaky Blinders ressentira sans aucun doute le vide cette semaine après la fin de leur drame de gangsters bien-aimé le week-end dernier, concluant sa sixième et dernière série en beauté.

Mais la bonne nouvelle est que le créateur de la série, Steven Knight, a un autre atout dans sa manche, avec des mini-séries SAS : Héros voyous mis à orner nos écrans plus tard cette année.

Tourné sur place au Royaume-Uni et au Maroc, le programme détaille la formation de la plus grande unité de forces spéciales au monde, le SAS, qui a été créé dans des circonstances extraordinaires pendant la Seconde Guerre mondiale.

SAS : Héros Rogue. Crédit : BBC

Dans un communiqué, l’écrivain et producteur exécutif Knight a promis aux téléspectateurs une épopée de guerre « pas comme les autres ».

Il a déclaré: « Ce fut un privilège de travailler sur un projet qui raconte l’histoire d’une bande de soldats renégats qui ont utilisé l’esprit et l’imagination autant que la puissance de feu pour arrêter la marche du fascisme à travers l’Afrique du Nord pendant les jours les plus sombres de la Seconde Guerre mondiale. .

« C’est une histoire de guerre pas comme les autres, racontée d’une manière à la fois inspirée par les faits et fidèle à l’esprit de cette légendaire brigade de marginaux et d’aventuriers. »

SAS : Héros Rogue. Crédit : BBC

Les vedettes de la série en six épisodes Éducation sexuellede Connor Swindells, Jack O’Connell, Alfie Allen, Sofia Boutella, Dominic West, Jason Watkins et Tom Glynn-Carney, avec un synopsis disant : « Le Caire, 1941. David Stirling (Connor Swindells) – un jeune officier excentrique, hospitalisé après un exercice d’entraînement qui a mal tourné – s’ennuie. Convaincu que les unités de commando traditionnelles ne fonctionnent pas, il crée un plan radical qui va à l’encontre de toutes les règles acceptées de la guerre moderne.

« Il se bat pour obtenir la permission de recruter les soldats les plus coriaces, les plus audacieux et les plus brillants pour une petite unité d’infiltration qui créera le chaos derrière les lignes ennemies.

« Plus de rebelles que de soldats, l’équipe de Stirling est tout aussi compliquée, imparfaite et imprudente qu’elle est étonnamment courageuse et héroïque. »

SAS : Héros Rogue. Crédit : BBC

S’adressant à 45secondes.fr l’année dernière, Swindells a également expliqué ce à quoi nous pouvons nous attendre de la série – et ce que cela avait été de filmer dans l’intensité de la chaleur de 50 degrés du Maroc.

« C’est une série de la BBC sur la formation du SAS pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique du Nord », a-t-il déclaré.

« Je joue David Stirling, qui était l’un des membres fondateurs – le membre fondateur le plus connu – du SAS.

SAS : Héros Rogue. Crédit : BBC

« Et c’est l’histoire d’une sorte d’équipe hétéroclite de jeunes pirates qui ont pris les choses en main pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu’ils estimaient que les pouvoirs en place n’étaient pas capables eux-mêmes.

« C’est donc un projet incroyable. Il a un casting fantastique – Alfie Allen, Jack O’Connell, Dominic West, Sofia Boutella – c’est fantastique.

« C’était une expérience incroyable au Maroc. Ça a failli me tuer, moi et tout le monde, il faisait 50 degrés. C’était fou, mais c’était une expérience incroyable et ça a l’air fantastique.

« Alors oui, je suis très excité que les gens voient ça. »