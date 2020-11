« J’étais juste sur quelques Bullsh * t »

Il y a plus de dix ans, Hitmaka, alors plus connu sous le nom de Yung Berg, faisait la une des journaux sur son boeuf avec Maino à New York. Les deux artistes avaient auparavant travaillé ensemble, mais Hitmaka a admis qu’il était aux prises avec des dépendances à l’époque qui déformaient sa réalité, alors il a incité le bœuf avec Maino qui n’était pas nécessaire. Il a partagé sa version de l’histoire lors de sa récente apparition sur Boire des Champs et a assumé la responsabilité de ses actes.



Bennett Raglin / Intermittent / Getty Images

«Je suis Yung Berg l’artiste, nous sommes à Atlanta et nous sommes arrivés au club ce soir. Une situation s’était déjà produite avec moi et Trick Trick … alors j’avais une puce sur l’épaule. Maino et moi étions cool, Maino était sur le remix de ma chanson «The Business», a déclaré Hitmaka. « Et à partir de là, je suis allé dans le club et NORE, je trébuchais … J’ai joué, j’embrassais des femmes sur scène … Et je suppose que je sentais quelque chose comme ça. »

« J’ai commencé avec Maino, j’étais juste sur des conneries, j’avais l’impression qu’il essayait de me jouer pour une raison quelconque et il ne l’était vraiment pas et j’ai fait des conneries. » Suite à la confrontation, Hitmaka a déclaré qu’il pensait que c’était « TI ou quelqu’un de Grand Hustle » qui avait attiré les deux sur un appel téléphonique pour écraser leur boeuf.

« Je lui disais juste ma vérité. Comme, ‘Bro, je traverse ça, je suis dans un espace sauvage …’ Et il était comme, ‘Berg, je te respecte, mais je n’aime pas les gens avec qui tu traînes. Ils ne veulent rien dire de bon pour toi », se souvient Hitmaka lui disant Maino. « Comme il m’a donné un jeu et je me suis dit: ‘J’apprécie ça, mon frère.’ Et puis, merde, quand j’ai raccroché le téléphone, je n’oublierai jamais, je roulais dans mon putain de Range Rover et il a juste commencé à faire des interviews et à parler de l’incident.

Maino aurait frappé Berg, et en 2008, a déclaré à une station de radio: « Je n’ai pas de problème avec Yung Berg. Je l’ai frappé, c’est ça. J’en ai fini avec ça. Je ne vais pas faire une chanson. à son sujet. Je ne ferai pas de vidéo YouTube sur lui … Que peut-il faire, c’est un petit enfant. Je l’ai giflé. Je l’ai discipliné. «

Regardez Hitmaka Boire des Champs interview ci-dessous.