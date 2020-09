Realme X3, Redmi K20 Pro à Samsung Galaxy A70s: Meilleurs téléphones de moins de Rs 25000 (août-septembre 2020)

Ameya Dalvi02 sept. 2020 14:43:31 IST

Un budget de Rs 25 000 ouvre les portes aux téléphones dotés d’un matériel de traitement de qualité supérieure, de designs haut de gamme et d’appareils photo haut de gamme. Il existe de très bonnes options disponibles à l’achat pour ce budget ce mois-ci. Vous avez des téléphones avec des processeurs phares de dernière génération, des appareils photo 64 MP, des caméras quadruples et des écrans AMOLED plein écran, entre autres. Voici les meilleurs smartphones que vous pouvez actuellement acheter sous Rs 25000 en Inde.

Meilleurs téléphones à acheter sous Rs 25000 en Inde

Realme X3

Realme a amélioré son jeu dans le segment des sous-25K avec la sortie du Realme X3. D’un Snapdragon 730G assez puissant dans le Realme X2, ils sont passés à la puce phare de dernière génération de Qualcomm – le Snapdragon 855+ – dans leur nouveau téléphone de milieu de gamme. Vous pouvez avoir la variante de stockage interne de 6 Go de RAM / 128 Go dans ce budget. L’affichage est impressionnant, avec un écran Full HD + de 6,6 pouces qui affiche un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui est généralement disponible dans des combinés plus chers. Mais ils sont passés de l’écran AMOLED du X2 à un écran LCD ici pour maintenir le prix bas. L’écran est protégé par une couche de Corning Gorilla Glass 5.

Bien que le design ne soit plus unique, le dos en verre texturé est beau. Le département caméra du Realme X3 est assez polyvalent et comprend un téléobjectif de 12 MP pour un zoom optique 2X. Il est accompagné d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un tireur ultra-large de 8 MP et d’un appareil photo macro de 2 MP. Si quatre caméras ne suffisaient pas, vous en avez deux de plus à l’avant. Il existe une combinaison de caméras frontales 16 MP + 8 MP pour prendre en charge les selfies et les appels vidéo. Une batterie de 4200 mAh maintient le téléphone sous tension pendant plus d’une journée d’utilisation modérée. Mais ce qui est encore mieux, c’est que le chargeur rapide de 30 W fourni en une heure environ. Le Realme X3 exécute Android 10 avec Realme UI en plus.

Prix ​​Realme X3 en Inde: 24999 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Redmi K20 Pro

Xiaomi a baissé le prix de Redmi K20 Pro (Critique), ce qui en fait une excellente option polyvalente dans ce budget. Il a un extérieur très attrayant avec un corps en verre et un design accrocheur «Aura Prime». Vous obtenez un écran AMOLED Full HD + sans encoche de 6,4 pouces protégé par Corning Gorilla Glass 5 et une caméra selfie pop-up de 20 MP sur le dessus. Un scanner d’empreintes digitales intégré maintient les choses propres. L’alimentation de ce téléphone est le précédent SoC Snapdragon 855 phare de Qualcomm, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

Le département caméra sur Redmi K20 Pro est également assez impressionnant. Vous obtenez trois caméras à l’arrière: un appareil photo principal de 48 MP avec un capteur Sony IMX586, un appareil photo ultra-large de 13 MP avec un FOV de 125 degrés et un téléobjectif de 8 MP qui vous offre un zoom optique 2X. Pas de caméras redondantes ici pour plaire à l’équipe marketing. Ils parviennent à capturer des images de haute qualité dans des conditions d’éclairage variées et peuvent également enregistrer des vidéos au ralenti jusqu’à 960 ips. Une batterie de 4000 mAh le maintient alimenté pendant plus d’une journée d’utilisation modérée. Le smartphone a été lancé avec Android Pie et MIUI 10, mais a reçu une mise à jour Android 10 avec MIUI 11 plus tôt cette année.

Prix ​​du Redmi K20 Pro en Inde: 24999 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Honneur 20

le Honor 20 (Critique) a été une présence perpétuelle dans cette liste. Il présente également un design élégant avec un écran Full HD + de 6,26 pouces compact (pour les normes actuelles) et une caméra frontale perforée intégrée à l’écran. Le Honor 20 est alimenté par la précédente puce phare de Huawei, Kirin 980, et est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à un prix très compétitif. Il a été lancé avec Android Pie, mais la mise à jour Android 10 avec Magic UI 3.0 a commencé à être déployée il y a quelques mois.

L’arrière dispose de quatre caméras comprenant une caméra principale de 48 MP, une caméra ultra-large de 16 MP, une caméra macro 2 MP et un capteur de profondeur de 2 MP. Les caméras arrière font un très bon travail dans différentes conditions d’éclairage. Sa batterie de 3750 mAh fournit une alimentation suffisante pour une journée d’utilisation modérée, et la société regroupe un chargeur rapide qui peut charger 50% de la batterie en moins de 30 minutes. Le Honor 20 vous donne très peu de raisons de vous plaindre de ce prix de vente.

Prix ​​Honor 20 en Inde: 22999 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Smartphones de marque non chinoise de moins de Rs 25000 en Inde

C’est l’une des requêtes les plus courantes que nous ayons reçues au cours des deux derniers mois. Voici donc deux smartphones d’un fabricant non chinois que vous pouvez acheter sous Rs 25000. Cette fois aussi, les deux appartiennent à Samsung. Ils n’ont pas de processeurs aussi puissants que les trois ci-dessus, mais peuvent les égaler dans d’autres départements.

Samsung Galaxy A51

le Samsung Galaxy A51 (Critique) conserve sa place dans la liste. Il n’a peut-être pas la puissance de traitement des autres téléphones de cette liste, mais peut toujours tenir le coup dans le département d’affichage et de photographie. Ce téléphone dispose également de quatre caméras à l’arrière avec une combinaison d’appareil photo principal 48 MP, 12 MP ultra-large, 5 MP macro et 5 MP capteur de profondeur. Vous pouvez capturer des photos de qualité à partir de l’appareil photo principal, et ses portraits et ses prises de vue macro sont également assez impressionnants. La caméra frontale de 32 MP devrait plaire aux amateurs de selfie.

Le Samsung Galaxy A51 dispose d’un impressionnant écran sAMOLED Full HD + de 6,5 pouces avec une excellente reproduction des couleurs et un petit trou pour la caméra frontale en haut au centre. Le téléphone est alimenté par le SoC Exynos 9611 de milieu de gamme de Samsung et est livré avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne qui peuvent être étendus davantage avec une carte microSD. Sa batterie de 4000 mAh parvient à durer une journée d’utilisation modérée. Le Samsung Galaxy A51 fonctionne sous Android 10 avec une interface utilisateur unique.

Prix ​​Samsung Galaxy A51 en Inde: 23990 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

Samsung Galaxy A70s

Le Galaxy A70s est un autre téléphone Samsung de la liste avec un écran encore plus grand et une puce Qualcomm au lieu d’Exynos. Il dispose d’un énorme écran Super AMOLED Full HD + de 6,7 pouces avec une encoche et une résolution de 2400 x 1080 pixels. L’écran est net et vibrant avec une bonne lisibilité au soleil. Il dispose d’une batterie plus grande de 4500 mAh qui dure confortablement pendant une journée d’utilisation modérée. Le téléphone est alimenté par un SoC Snapdragon 675 efficace et encore assez puissant, et vous obtenez 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne qui peuvent être étendus jusqu’à 1 To.

Le Samsung Galaxy A70s dispose d’une configuration à trois caméras à l’arrière, avec un appareil photo principal de 64 MP associé à un appareil photo ultra-large 8 MP 12 mm et un capteur de profondeur 5 MP. Ils font un travail louable dans un éclairage bon à décent, mais pas tellement en basse lumière. Il y a aussi une caméra frontale de 32 MP ici. Le Samsung Galaxy A70 a été lancé avec Android Pie, mais une mise à jour stable d’Android 10 pour ce téléphone avec One UI 2.0 a commencé à être déployée il y a quelques mois.

Prix ​​du Samsung Galaxy A70 en Inde: 24990 Rs pour 6 Go de RAM / 128 Go de stockage

