Comment accéder au nouveau contenu dans Death Stranding Director’s Cut

La critique du dernier jeu de Kojima est déjà parmi nous. Nous vous montrons le nouveau contenu de Death Stranding Director’s Cut.

La version étendue de Death Stranding est déjà parmi nous. Et la vérité est que, pour les joueurs qui ont déjà terminé le jeu, c’est un peu le bordel de connaître les nouvelles qu’il apporte. Par conséquent, nous vous montrons comment accéder au nouveau contenu de Death Stranding Director’s Cut.

Nouvelles missions d’histoire

Ainsi, pour accéder à la nouvelle mission, nous devons avoir terminé la tâche 7 et la tâche 8, au début du jeu. Puis, une fois ces deux missions terminées, l’Ordre 77 sera débloqué, ce qui nous conduira à l’usine désaffectée où se déroulera cette mission. Pour cette mission, il est conseillé d’utiliser la furtivité et d’être bien équipé, afin que cela puisse arriver.

Mode entraînement et nouvel équipement

Le mode d’entraînement sera accessible une fois que nous aurons terminé l’Ordre 14 de Capital Knot City. Après cela, Die Hardman nous recommandera de mettre en pratique nos nouveaux jouets dans ce domaine. Nous pouvons y accéder à partir de n’importe quel centre de distribution.

Le nouvel équipement, tel que le pistolet Maser et l’exosquelette de soutien, peut être déverrouillé en complétant l’ordre 77, qui est le même qui nous donne un nouveau contenu narratif.

Mode carrière

Pour accéder aux courses Death Stranding, nous devons connecter le Scrap Dealer au réseau chiral, dans l’épisode 3. Nous recevrons l’ordre 35, que nous devons terminer en amenant le moviola au Southern Distribution Center. Une fois terminé, nous recevrons un email qui nous racontera l’histoire du circuit et nous pourrons le construire près de la Ferme du Déclin.

Nouveaux objets et personnalisation

De nouveaux objets, comme la catapulte, peuvent être construits avec notre CQP niveau 2 à partir du niveau 5. C’est un objet très utile qui peut nous aider à libérer un peu de charge… ou l’utiliser comme une arme.

Nous pouvons personnaliser notre BB, ou au moins la capsule dans laquelle nous la prenons, à partir de la commande 88. Pour personnaliser la capsule, nous devons nous rendre dans notre chambre privée et la regarder. Ensuite, Sam viendra et nous pourrons éditer quelque chose.

Pour utiliser le robot compagnon, nous devons terminer la commande 83 au centre de distribution sud. Comme vous l’avez vu, ce robot nous permettra de transporter plus de fret et, en plus, nous pourrons monter Sam dessus pour qu’il ne se fatigue pas trop. Bien sûr, attention à la batterie.

Enfin, nous pourrons personnaliser notre sac à dos avec de nouveaux patchs et avec deux nouveaux objets : la batterie étendue de niveau 3 et une sorte de jetpack qui nous aidera à descendre des hauteurs. Pour tout cela, nous devons remplir l’Ordre 35.

Et c’est tous les amis. Notre principal conseil est que vous appréciez Death Stranding Director’s Cut et que vous débloquez tout petit à petit. Pour plus de guides comme celui-ci, n’hésitez pas à visiter notre section sur le web.