Quel est le personnage le plus détesté de La Casa de Papel ?

La série espagnole a été un succès dès le début et le bouche à oreille a réussi à s’imposer comme l’un des grands thèmes à émerger du monde du streaming. Ce n’est peut-être pas la meilleure série au monde mais ses caractéristiques accrochent le spectateur, et même si elle peut être un peu naïve, la réalité est qu’elle atteint son objectif : vous ne pouvez pas vous détacher de l’écran ! Vos personnages sont la clé. Des voleurs menés par Professeur même les membres de la Monnaie… ils sont tous importants.

Dans ce contexte, les téléspectateurs de la série de Netflix ils ont déjà une idée des personnages les plus détestés de la série. Bien sûr, le temps a passé et toutes les caractéristiques de chacun des voleurs ainsi que des otages et des forces de sécurité ont été vues. Quel sera donc le caractère de Le vol d’argent le plus détesté?

+ Le personnage le plus détesté de La Casa de Papel

5. Inspecteur adjoint Ángel Rubio

C’est vraiment insupportable, même si en sa faveur ce doit être une personne « mesure ». Ce personnage peut à plusieurs reprises sembler être la voix de la rationalité, bien qu’il tombe ainsi dans une compétition incontournable : nous parlons d’amour pour Raquel, quelque chose qui fait de lui un ennemi de Professeur. De cette façon, il devient l’un des personnages les plus détestés de la série.

4. Colonel Prieto

Ce personnage est le rappel ambulant de la façon dont les forces de police sont vraiment quelque chose. « sexiste » et il désavoue toujours l’inspecteur Murillo avec peu de raison. Son pire moment ? Quand il a apprécié que Raquel ait été dépassée par Professeur. Si bien interprété par Juan Fernández qu’il a mérité tout notre mépris. !! Toutes nos félicitations!!

3. Tokyo

Ursula Corberó Il a atteint une renommée mondiale avec ce personnage qui a des caractéristiques peu aimables : il est impulsif et arrogant. Prenons un exemple clair : elle donne un coup de pied au Prof avec l’intention que Rio ne reste pas en dehors du braquage ! Il est également responsable du déclenchement du combat qui se termine par la mort de Moscou. La seule fois où nous voyons quelque chose de positif en elle, c’est lorsqu’elle montre tout son amour pour Rio.

2. Berlin

Certains sont encouragés à le qualifier de « Le pire personnage de la série ». La vérité est qu’il maintient de bonnes intentions envers ses compagnons et son sang-froid est suffisant pour mener à bien le vol, surtout dans les moments où les choses ne se passent pas comme prévu. C’est vraiment repoussant envers les femmes. Un exemple : lorsque l’otage Ariadna tente de le séduire pour s’échapper et finit par se faire maltraiter.

1. Arturo Romain

Le directeur de la Usine nationale de monnaie et de timbres il n’a pas une seule caractéristique en sa faveur. Il élabore constamment des plans pour s’échapper et ne craint pas de mettre en danger la vie d’autres otages. Ses opinions changeantes le transforment en quelqu’un « Impossible d’aimer » pour le public qui le considère comme l’un des grands prétendants au personnage le plus détesté de la série.

