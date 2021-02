Apprenez à tatouer avec ces applications pour votre mobile

Le tatouage est un art qui demande de l’étude et de la pratique pour être parfaitement maîtrisé. Heureusement, il existe des outils que vous pouvez installer sur votre smartphone et qui peuvent vous aider si vous souhaitez passer au niveau supérieur. Grâce à cela, aujourd’hui nous vous dirons quelles sont les 6 meilleures applications pour apprendre à tatouer avec votre mobile.

Apprendre à tatouer, sans exagérer, peut devenir un véritable casse-tête. Il n’est pas facile pour quelqu’un de donner confiance à un tatoueur inexpérimenté et le seul moyen d’améliorer ses compétences en tant que tatoueur est de tatouer. Cependant, il existe certaines applications qui peuvent apporter un grain de sable à votre croissance dans cet univers.

Soyez prudent, rappelez-vous que la pratique rend parfait et que vous devez tatouer pour devenir un meilleur tatoueur. Bien sûr, vous pouvez être sûr que ces applications vous aideront à y parvenir.

Ce sont les meilleures applications que vous pouvez télécharger pour apprendre à tatouer

Comment dessiner des tatouages

Apprenez à dessiner des tatouages ​​tribaux

Concepteur de polices de tatouage

Tattoodo

Inkhunter

Tatouages ​​pour photos

Comment dessiner des tatouages

Comment dessiner des tatouages ​​est une application pour apprendre à tatouer avec votre mobile qui vous apprendra à dessiner les dessins étape par étape. C’est une application idéale pour apprendre à dessiner des tatouages ​​tout en s’amusant, qui comprend de nombreux modèles classés par niveaux de difficulté.

En quelques secondes, vous aurez l’opportunité d’apprendre à réaliser de superbes dessins. Seul prenez un papier, un crayon, choisissez le tatouage que vous aimez le plus et suivez les instructions. C’est très simple à utiliser!

Apprenez à dessiner des tatouages ​​tribaux

Apprenez à dessiner des tatouages ​​tribaux en1 l’application parfaite pour ceux qui apprennent à tatouer avec leur mobile. Parce que? Parce que l’application vous apprend à dessiner des tatouages ​​en quelques étapes simples et améliore votre confiance à la fois lors du dessin et de la coloration.

Tribal Tattoos Drawing and Coloring Book est une application d’auto-apprentissage très facile à utiliser. Même les plus petits de la maison peuvent dessiner, colorier et peindre ces dessins de tatouage populaires. De plus, l’application fonctionne complètement hors ligne et n’a pas besoin d’Internet.

Concepteur de polices de tatouage

App pour apprendre à concevoir facilement l’art corporel. Concepteur de polices de tatouage vous permet d’esquisser, d’ajouter des couleurs, des effets et plus encore, pour donner à chacune de vos créations une touche réaliste. Cet outil dispose de modèles pour développer des idées ou des modèles déjà créés. Il est également nécessaire de souligner qu’il dispose de différents types de polices pour créer des lettres ou des dessins avec style. Cependant, il n’est disponible que pour les utilisateurs d’Android.

Tattoodo

Tattoodo est une application qui vous amène à faire partie d’une grande communauté pour les amateurs de tatouage du monde entier. Dans cet outil, vous trouverez jusqu’à plus de 600 000 dessins provenant de plus de 25 000 studios de tatouage professionnels.

Comme si cela ne suffisait pas, à Tatoodo vous pouvez faire des réservations pour vous faire tatouer dans des centaines de studios à travers le monde. En plus de vous apprendre à tatouer à travers des exemples de haute qualité, il vous permet d’obtenir le tatoueur parfait pour n’importe quel tatouage que vous souhaitez obtenir.

Inkhunter

Inkhunter est une application avec laquelle vous pouvez voyez à quoi ressemblerait un tatouage sur votre peau, grâce à la technologie de réalité augmentée. L’application projette n’importe quel dessin de tatouage, n’importe où sur votre corps pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble.

Essayez votre propre design ou choisissez un tatouage dans votre galerie et voir à quoi ressemble le design sous différents angles. Cela sert également à surprendre vos amis si vous voulez plaisanter avec vos amis en disant que vous avez un nouveau tatouage. Téléchargez l’application et amusez-vous!

Tatouages ​​pour photos

Cette application pour apprendre à faire des tatouages ​​avec votre mobile vous aidera créer une photo avec une partie de votre corps tatouée. Les motifs sont générés sous forme d’étiquettes que vous pouvez placer pratiquement n’importe où sur votre corps grâce à la réalité augmentée. C’est un outil avec plus de 1000 nouveaux styles, 100 types de polices différents et 250 familles de tatouages.

Comment utilisez-vous l’application Tatouages ​​pour Photos? Choisissez une photo dans votre galerie ou prenez-en une à l’aide de votre appareil photo mobile, sélectionnez un dessin de tatouage et placez-le sur votre photo ou choisissez l’option Texte pour créer un tatouage de nom en utilisant différentes polices. Ajuster la taille, la rotation et le style de votre préférence est trop facile. Après avoir terminé votre travail, vous pouvez enregistrez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux en quelques secondes.

D’autre part, nous vous invitons à voir ces 7 applications pour tester les tatouages ​​sur votre mobile avant de les faire. Bien que vous puissiez également consulter ce didacticiel qui explique comment ajouter des effets et des filtres à vos vidéos TikTok afin d’inclure des tatouages ​​et plus encore.

Vous avez réalisé? Il existe des tonnes d’outils qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences en tant que tatoueur. Et vous, lequel de tous allez-vous installer?

