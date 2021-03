Quand aura lieu la deuxième saison de Merlí Sapere Aude?

L’histoire de Merli toujours valide! La série emblématique catalane s’est terminée en 2018, mais a conduit à Merlí Sapere Aude: programme basé sur le caractère de Pol Rubio. Après le succès de la première saison en 2019, l’émission mettant en vedette Carlos Cuevas reviendra à l’écran Movistar + avec sa deuxième partie. En plus de la date de la première, il a été confirmé s’il y aurait plus d’épisodes pour l’intrigue. Ne le manquez pas!

«Le deuxième semestre à l’université commence chargé de nouvelles. De retour dans les salles de classe, Pol Rubio et ses camarades de classe tombent sur un auditorium en construction. Pol établira une relation privilégiée avec le responsable de la restauration du bâtiment. De plus, le protagoniste de Merlí Sapere aude il rencontrera un vieil ami qui lui apportera de mauvaises nouvelles qui changeront sa vie pour toujours« , est le synopsis officiel des nouveaux chapitres.

Quand aura lieu la troisième saison de Merlí Sapere Aude?

La série sera présentée en première prochaine 2 avril et sortira de nouveaux épisodes chaque vendredi. La date d’achèvement est prévue pour 7 mai avec la délivrance de chapitres 7 et 8 exclusivement par Movistar +. L’intrigue cherchera à s’appuyer sur de grandes questions de philosophie pour développer l’évolution personnelle de Pol Rubio et de ses amis. Les scènes montreront le passage des personnages à la maturité.







De plus, cette deuxième saison aura à nouveau l’apparence de Père Vallribera (Bienne), Claudia Vega (Oti), Pablo Capuz (Rai), Maria Pujalte (Professeur Bolaño) et Boris Ruiz (Alfonso Rubio). À leur tour, les personnages qui ne seront pas là seront Bleu Fernandez (Minerva Picotti) et David Solans (Bruno Bergeron). L’actrice argentine a eu un problème de visa pour voyager pour enregistrer, tandis que l’autre absente a été laissée de côté pour des raisons artistiques.

Y aura-t-il une troisième saison de Merlí Sapere Aude?

La mauvaise nouvelle des dernières heures a été donnée par le créateur Hector Lozano à propos de la troisième saison de la série. « C’est vraiment la dernière saison. C’est la fin d’un voyage qui a duré de nombreuses années et qui se termine comme ça me satisfait beaucoup », révélé à FórmulaTV pour confirmer que la saga se terminera après deux ans et 16 épisodes. Loin des 40 chapitres et trois tranches que le programme avait avec Francesc Orella.