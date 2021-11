Quel est le geste de la main pour obtenir de l’aide sur TikTok ? Un signal viral aide la police à retrouver un adolescent disparu

Comment demander de l’aide sur TikTok ? Il y a un geste de la main très spécifique qui explose sur la plate-forme.

Un geste de la main particulier qui signale l’aide devient viral sur TikTok et il a en fait aidé la police à retrouver un adolescent disparu.

Selon certaines informations, une adolescente de 16 ans, portée disparue depuis plusieurs jours, a été secourue jeudi (4 novembre) après avoir attiré l’attention d’un conducteur en utilisant le geste de la main devenu viral sur TikTok.

Les parents de l’adolescente avaient signalé sa disparition mardi à Asheville, en Caroline du Nord. Elle a ensuite voyagé avec l’homme à travers la Caroline du Nord, le Tennessee, le Kentucky et l’Ohio, et avait essayé d’attirer l’attention des conducteurs en cours de route pour alerter les autorités.

Le comté de Laurel, département du shérif du Kentucky, a confirmé que James Herbert Brick, 61 ans, de Cherokee, en Caroline du Nord, avait été arrêté pour « emprisonnement illégal ». Les autorités ont également trouvé des images sexuelles d’un adolescent sur son téléphone.

« Un témoin dans une voiture conduisant derrière la Toyota de Brick a appelé le 911 après avoir reconnu les signaux manuels et a dit aux répartiteurs que l’adolescent semblait être en » détresse « », a déclaré le département du shérif du Kentucky à USA Today.

Quel est le geste de la main pour obtenir de l’aide sur TikTok ?

On pense que le geste de la main utilisé par l’adolescente a été introduit pour la première fois par la Fondation canadienne des femmes l’année dernière pendant la pandémie. Avec des personnes coincées dans leurs maisons à cause du coronavirus, il est devenu de plus en plus difficile pour les personnes victimes de violence domestique de demander de l’aide. Ainsi, le geste a été créé pour que les femmes puissent demander de l’aide en toute sécurité.

Bien que le geste n’ait pas commencé sur TikTok, plusieurs TikTokers font passer le mot à ce sujet au cas où cela serait nécessaire.

Pour effectuer le geste, vous n’avez besoin que d’une main. Placez votre paume sur l’appareil photo et rentrez votre pouce pour qu’il repose sur votre paume. Ensuite, coincez simplement votre pouce dans votre main.

Si vous voyez quelqu’un utiliser le Signal pour obtenir de l’aide, vérifiez discrètement avec la personne pour savoir ce dont elle a besoin. Si vous craignez qu’ils ne soient en danger immédiat, contactez les services d’urgence.

