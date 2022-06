C’est la série la plus surfaite sur Netflix

Netflix

La plateforme qui domine le monde du streaming crée de plus en plus de contenus originaux pour ses utilisateurs. Château de cartes Oui choses étranges des portes lui étaient ouvertes.

Lorsque Netflix a commencé à être distribué sur le marché, personne ne comprenait très bien quel était le concept derrière le diffusion et encore moins imaginé que des années plus tard ce serait pratiquement la seule façon de consommer des séries. Pas même les plus grands studios comme Images de Warner Bros. ils ont su le voir dans le temps et ont donné à la plateforme quelques années d’avantage Roseau Hastingsjusqu’à ce qu’ils commencent enfin à être distribués en ligne (aujourd’hui via hbo max).

À l’époque, Netflix réussi à accaparer le marché grâce à Château de cartesd’abord destiné à un public plus adulte, puis avec choses étranges a réussi à conquérir le segment des jeunes et des adolescents. Ainsi, il a commencé à promouvoir d’autres domaines avec lesquels il a commencé à créer de plus en plus de titres. Aujourd’hui, il n’y a plus personne qui ne vous demande, après vous avoir recommandé une série à regarder, si elle est disponible sur Netflix.

Netflix Il a gagné cet espace d’être la plate-forme qui définit l’agenda du contenu et cela lui a également valu les outils nécessaires (économiquement et créativement) pour développer tout type de produit qu’il juge nécessaire. Cela, bien sûr, ne signifie pas d’abord que la durée d’une série au-delà de sa première saison est garantie, encore moins que ce que l’on croit être bon. Mais, quelle est la série la plus surestimée de votre catalogue ?

+La série la plus surestimée sur Netflix

En 2015, Netflix acheté les droits de Miroir noir, qui après sa création en 2011 avait diffusé deux saisons majeures. Maintenant sous l’aile de alorsun troisième opus arrivait avec de très bons épisodes comme « plongeon » et avec cela, un crédit illimité pour faire ce qu’ils voulaient. C’est ainsi qu’ont émergé des histoires complètement oubliables, dont la cerise sur le gâteau est venue de la main du film interactif Bandersnatch.

Le comble de la survalorisation des épisodes est venu avec l’attribution de Bandersnatchqui bien qu’assez contesté s’est vu attribuer un Emmy. Jusqu’à la qualification en IMDb Il le privilégie, avec un 7 points acceptable, malgré le fait que, comme on l’a dit, ce n’est pas aussi frappant que les épisodes initiaux. Sans parler d’autres chapitres comme le cochon et le premier ministre anglais, ou « L’histoire complète de vous ». Êtes-vous d’accord que sa qualité a chuté?

