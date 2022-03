Les gens sont confus alors que la bande-annonce finale d’Ozark semble inclure un énorme spoiler

La deuxième partie de la quatrième et dernière série du drame Netflix sortira sur la plateforme de streaming le 29 avril – donc plus qu’un mois à attendre maintenant, les amis.

Cependant, après avoir regardé la nouvelle bande-annonce, de nombreux fans ont l’impression d’avoir ouvert leur cadeau de Noël plus tôt.

Si vous n’avez pas vu la bande-annonce explosive, mais que vous êtes prêt à en entendre parler, alors voilà – Ruth semble tirer et tuer Javi.

Maintenant, nous savons tous que ces créateurs de spectacles peuvent être très rusés et rusés, nous guidant sur un chemin avant de nous frapper avec une tournure dramatique. Peut-être ne meurt-il pas ? Peut-être n’est-ce qu’une séquence de rêve ? Qui sait?

Les fans de la série sont allés sur Twitter depuis la sortie de la bande-annonce, exprimant leur choc et leur agacement face au spoiler apparent :

Fans d’Ozark, ne regardez pas la bande-annonce de la partie 2 de la nouvelle saison !! Il y a un spoiler flagrant et absolument ridicule dedans. FFS !

Un fan a écrit: « OK… je sais qu’ils n’ont pas juste mis un gros spoiler dans ce nouveau Ozark remorque, non? Ce MIEUX être une séquence de rêve ou une merde, Netflix.

Sorti pour la première fois sur nos écrans en 2017, le thriller policier, créé par Bill Dubuque et Mark Williams, voit une famille américaine de la classe moyenne prise dans un stratagème de blanchiment d’argent pour un cartel mexicain.

Au fur et à mesure que le spectacle progressait, les choses devenaient encore plus compliquées pour les Byrdes, avec des accrochages avec des membres du cartel, de nombreux meurtres et une enquête du FBI.