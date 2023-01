Que va-t-il se passer dans le chapitre 4 de « The Last of Us »: Joel et Ellie en difficulté, un nouveau personnage et plus

Le troisième chapitre de la série « The Last of Us » de HBO Max a ému ses téléspectateurs grâce au puissant histoire d’amour de Frank et Bill. C’était une relation que nous n’avions jamais pu voir dans le jeu vidéo original de chien méchant voir ces personnages interagir pour la première fois a donc excité de nombreux fans de l’histoire.

Maintenant, comme un grand contraste, tout semble indiquer que le prochain épisode de la production apportera beaucoup plus d’action. De plus, à travers la bande-annonce que la plateforme de streaming a publiée, nous avons découvert qu’un nouveau personnage rejoindra l’histoire.

Voulez-vous en savoir plus? Dans les lignes suivantes, découvrez ce qui se passera dans le chapitre 4 (1×04) de la Série HBO Max « Le dernier d’entre nous ».

Ellie avec une carte lors du quatrième chapitre de la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DU CHAPITRE 4 DE « THE LAST OF US »

QUE SE PASSE-T-IL DANS L’ÉPISODE 4 DE « THE LAST OF US » ?

D’après la bande-annonce officielle, l’épisode 4 de la production nous montrera Joël (Pierre Pascal) Oui Élie (Bella Ramsey) lors d’un road trip après avoir quitté la maison de Facture (Nick Offerman) et Franc (Murray Bartlett).

Malheureusement, l’inexpérience de l’adolescent dans la lecture d’une carte les fera se perdre tous les deux en cours de route, pris en embuscade par un groupe violent.

Les étrangers essaient de les attirer avec un homme blessé, mais Joël choisir de fuir Enfin, cet épisode promet de démontrer que Élie il est beaucoup plus confiant dans son « tuteur » désigné, contrairement au début de son parcours.

Ellie et Joel parcourent la route dans le quatrième chapitre de la série « The Last of Us » (Photo : HBO)

QUI EST LE NOUVEAU PERSONNAGE DE LA SÉRIE « THE LAST OF US » ?

Si le décès de Tess et l’histoire de Facture s’était éloigné de l’oeuvre originale, l’apparition d’un personnage exclusif pour la série surprendra plus d’un spectateur du programme Craig Mazin Oui Neil Druckman.

Elle est Catherinele chef du groupe de survivants qui contrôle Kansas City. Dans la bande-annonce, on voit la femme pointer une arme sur la tête de quelqu’un, tout en demandant où se trouve une autre personne. Il est à noter que l’actrice qui l’interprète est Mélanie Lynskey, lauréat Emmy.

Selon Screen Rant, ce personnage sera la clé pour explorer beaucoup plus sur Les chasseursune organisation qui a tué des agents de Phèdre et aussi avec les lucioles, qui étaient contre Phèdre.

En ce sens, nous pourrons connaître plus en détail le fonctionnement de cet équipement et comment, au-delà du Cordycepsles humains ne cessent jamais d’être un grave danger pour les autres.