Brendan Fraser a souffert lors des enregistrements de The Mummy 3

L’enregistrement de »La Momie : La Tombe de l’Empereur Dragon »c’était un peu compliqué pour brendan fraser. Dans une interview, l’acteur a expliqué que le tournage du troisième film de la franchise avait été lourd de blessures diverses, au point de devoir utiliser des packs de glace pendant le tournage de ses scènes.

« J’étais comme un gladiateur avec du ruban adhésif et des sacs de glace, attaché dans ce genre d’exosquelette de type Transformer juste pour traverser la scène », a expliqué Fraser, admettant que la pratique était son manque d’estime de soi. « Il y avait de la haine de soi. Je pense qu’à un certain niveau, j’avais l’impression de mériter une raclée et je voulais être celui qui prendrait le premier coup. »

Sorti en 2008, »Tomb of the Dragon Emperor » était le dernier opus de la franchise »The Mummy » de Images universelles. Même avec sa mauvaise expérience, Fraser était intéressé à participer à nouveau à un nouvel épisode. « Je ne pense pas avoir jamais été aussi célèbre et non rémunéré en même temps dans ma vie professionnelle, alors inscrivez-moi », a déclaré l’acteur.

Fraser a joué pour la première fois Rick dans « The Mummy » en 1999, un aventurier recruté par les frères Jonathan et Evelyn Carnahan pour trouver l’ancienne ville égyptienne de Hamunaptra. Cependant, en découvrant la tombe d’Imhotep, ils font revivre les restes de la momie, déclenchant sa malédiction sur l’Égypte.

Après avoir été un énorme succès au box-office, le film a donné lieu à la production de deux suites, ainsi qu’à un spin-off de »La Momie » en série animée. Universal a décidé de redémarrer la franchise »The Mummy » en 2017 dans le cadre de son »Dark Universe », mais le film avec Tom Croisière il a eu une mauvaise réception et il a été décidé de l’annuler pour les suites futures.

Actuellement, Brendan Fraser a réussi à faire un retour réussi au cinéma, remportant le prix du meilleur acteur aux Critics Choice Awards pour sa participation dans »The Whale », un rôle pour lequel il a également été nominé pour le meilleur acteur dans la prochaine édition . des Oscars 2023.

»The Whale » sortira au Mexique le 9 février.