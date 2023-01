Jonathan Majors explique pourquoi rejoindre le MCU a un énorme avantage par rapport à jouer dans les théâtres

Jouer un méchant Marvel est généralement suffisant pour tout acteur, mais pour Jonathan Majors, assumer le rôle de Kang, cela signifiait jouer de nombreuses versions différentes du même personnage à travers le multivers du MCU. C’était le plus gros tirage pour l’acteur lorsqu’il assumait le rôle, car cela signifiait un nouveau défi à chaque fois qu’il jouait le personnage dans un nouveau film. Il a dit précédemment :

«Kang vit juste dans son propre monde dans le MCU. Pas de spoilers ici, mais il y a tellement de variantes de lui. Et avec les pouvoirs que sont le MCU, cette intelligentsia et ce brain trust là-bas, ils travaillent vraiment pour utiliser l’IP à sa meilleure capacité, et c’est extrêmement humiliant qu’ils m’aient choisi pour intervenir là-dedans. Je suis donc honoré de le faire, et je suis toujours ravi de voir ce que nous faisons. Et oui, six ans après Yale et dix ans après North Carolina School of the Arts, ma première école de théâtre, c’est ce que vous avez toujours espéré en tant qu’acteur. Kang est une carrière en soi. C’est soit le gâteau lui-même, soit la cerise sur le gâteau, je ne sais pas. Mais pour jouer plusieurs versions, c’est juste magnifique. C’est un atelier tous les jours. »