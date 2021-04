Que sont les bloqueurs de puberté? Traitement hormonal pour les jeunes trans expliqués

Cette semaine, un précédent douloureux et horrible a été créé à la législature de l’État de l’Arkansas lorsqu’un projet de loi anti-trans a été adopté qui est allé plus loin que tout autre projet de loi de ce genre jusqu’à présent.

Alors que d’autres projets de loi ont certainement tenté de légiférer sur l’existence des transgenres, le HB 1570 est le premier projet de loi à interdire aux jeunes trans toute forme de prise en charge affirmant le sexe.

Et terriblement, ce n’est peut-être que la pointe de l’iceberg. Près de 100 projets de loi anti-trans sont à l’étude dans les assemblées législatives des États du pays, dont la moitié sont consacrés à empêcher les filles et les femmes athlètes transgenres des sports féminins. Beaucoup cherchent également à refuser les soins médicaux aux personnes trans ou à permettre aux prestataires de soins médicaux de refuser des soins aux personnes trans en raison de leur position «morale».

Nous avons discuté avec Sarah Garwood, MD, médecin spécialiste de la médecine des adolescents à l’hôpital pour enfants de St. Louis qui travaille avec les jeunes transgenres et en questionnement. Elle a répondu à certaines des questions les plus courantes sur les bloqueurs d’hormones ou les bloqueurs de la puberté.

Que sont les bloqueurs de la puberté?

Les bloqueurs d’hormones sont des médicaments également appelés agonistes de l’hormone de libération des gonadotrophines.

Ceux-ci sont utilisés pour les patients cisgenres avec une puberté précoce, qui est le début de la puberté à un âge anormalement jeune, pour mettre un terme au processus de puberté.

Ils sont également utilisés pour certains enfants atteints de dysphorie de genre une fois qu’ils sont entrés dans la puberté.

Comment fonctionnent les bloqueurs de la puberté?

Les agonistes de l’hormone de libération de la gonadotrophine interrompent la libération pulsatile de l’hormone de libération de la gonadotrophine par l’hypothalamus.

Cela empêche la libération d’hormone lutéinisante et d’hormone folliculo-stimulante par l’hypophyse, empêchant ainsi la stimulation des gonades (ovaires ou testicules).

Essentiellement, les bloqueurs de la puberté peuvent permettre à un enfant atteint de dysphorie de genre d’avoir le temps d’explorer plus avant l’identité de genre et d’empêcher le développement de caractéristiques sexuelles secondaires indésirables qui ne correspondent pas à l’identité de genre.

Qu’est-ce que cela signifie pour un enfant de faire la transition? Cela signifie-t-il une chirurgie? Est-ce réversible?

Selon le Dr Garwood, la transition fait simplement référence au processus de changement des caractéristiques pour être en accord avec le sexe affirmé.

Cela peut être social, c’est-à-dire changer votre nom et vos pronoms, essayer un nouveau style de cheveux ou de vêtements. Bien entendu, la transition sociale est 100% réversible.

La transition médicale peut commencer vers 16 ans et implique l’utilisation d’hormones d’affirmation de genre.

Ce type de transition est partiellement réversible et fait référence au développement de caractères sexuels secondaires de leur sexe affirmé (pilosité faciale pour les garçons, hanches élargies pour les filles, etc.).

Après l’âge de 18 ans, la transition peut être chirurgicale, mais cela dépend entièrement de l’individu. Certaines personnes trans n’ont jamais été opérées.

Les bloqueurs de la puberté sont réversibles à 100%.

Bien que l’accroissement de la densité osseuse ralentisse pendant l’utilisation des bloqueurs de la puberté, une fois que le bloqueur est arrêté, la densité osseuse se normalise.

Selon une étude de l’American Academy of Pediatrics, les personnes transgenres qui ont eu accès à des bloqueurs de la puberté dans l’enfance ont des taux de tentatives de suicide plus faibles à l’âge adulte que ceux qui n’en ont pas eu.

Il n’y a pas de traitement général pour personne – chaque cas est différent.

« Il est important que le cas de chaque patient soit traité sur une base individuelle avec une évaluation psychologique approfondie et l’assurance que leur enfant répond aux critères d’éligibilité pour les bloqueurs », a déclaré le Dr Garwood.

«Chaque décision médicale est prise en évaluant les risques par rapport aux avantages pour l’individu».

Si vous ou votre enfant envisagez une transition, parlez à votre pédiatre de toutes les options disponibles, y compris les bloqueurs de la puberté.

