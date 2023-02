Super Mario Bros : Le film présente une nouvelle publicité promotionnelle sur la plomberie

Une nouvelle annonce promotionnelle pour »Super Mario Bros : le film » vient de ramener Mario et Luigi à leur travail ordinaire, car comme de nombreux fans s’en souviendront, les deux personnages ont commencé leur carrière en tant que plombiers.

Le nouvel aperçu montre le duo de frères italiens faisant la promotion de leur service de plomberie appelé « Super Mario Bros. Plumbing », où ils se rendent au domicile des clients dans une camionnette jaune arborant leur logo. Voici une carte où il est expliqué que le service des deux est situé à Brooklyn et dans le Queens, laissant entendre que Mario et Luigi résident à New York dans ce film.

De même, l’annonce comprend un numéro de téléphone et un site Web officiel, qui, si vous y accédez, affiche plus d’informations sur Mario et Luigi, ressemblant à une véritable entreprise de plomberie.

La nouvelle bande-annonce de »The Super Mario Bros. Movie » contient une chanson qui sera familière à tous les fans d’antan. C’est parce qu’il s’agit de »The Mario Rap », la chanson thème de la série animée de 1989, »The Super Mario Bros. Super Show! ».

Cette promo est la dernière des bandes-annonces du film Super Mario, qui a sorti sa première bande-annonce complète en novembre, où nous avons pu voir différents éléments classiques des jeux Mario, tels que ses différents pouvoirs tels que le costume Tanooki, et même une référence à Mario Kart.

Parmi les personnages classiques du jeu qui apparaîtront dans le film figurent Bowser, Toad, Princess Peach et Donkey Kong, un personnage qui est apparu dans un deuxième clip du film où on pouvait le voir combattre Mario dans son costume de minou.

»Le film Super Mario Bros. » sortira en salles le 7 avril 2023.