De quoi parlera « Spencer » ? : le nouveau film de la princesse Diana

PREMIÈRES

Le film détaillera les derniers jours de la princesse dans son mariage avec le prince Charles

© Imbd‘Spencer’, le nouveau film qui traitera de la vie de la princesse ‘Diana’

‘Spencer’ Il arrivera dans les cinémas argentins avec Pablo Larrein pour raconter l’histoire de la princesse Diana concernant les problèmes qu’elle a eus avec les protocoles sévères de la tradition familiale royale britannique et la crise de son mariage avec le prince Charles.

De cette façon, un nouveau film royal tentera de captiver le public. Dans ce sens, Larrein a commenté la production: « Nous avons tous grandi en comprenant ce qu’est un conte de fées, mais Diana Spencer a changé à jamais le paradigme et les icônes idéalisées que la culture populaire crée. C’est l’histoire d’une princesse qui a décidé de ne pas devenir reine, mais de construire sa propre identité. C’est un conte de fées à l’envers. J’ai toujours été surpris par sa décision et j’ai pensé que cela devait être très difficile.

« C’est l’essence du film. Je voulais explorer le processus de Diana alors qu’elle oscille entre le doute et la détermination. Enfin, elle parie sur la liberté non seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants. C’était une décision qui définirait son héritage : une décision d’honnêteté et d’humanité qui, à ce jour, est sans précédent. »

De quoi parlera Spencer ?

Synopsis officiel

« Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles est en crise depuis longtemps. Malgré les rumeurs d’affaires et un divorce, la paix est déclarée à Noël au domaine de la reine à Sandringham. Il y a de la nourriture et des boissons, de la chasse et du tir. Diana connaît le jeu. Cependant, cette année, les choses seront très différentes. SPENCER est une représentation imaginaire de ce qui aurait pu se passer durant ces jours fatidiques. »

Qui sont les protagonistes ?

Le film mettra en vedette Kristen Stewart, lauréat des British Academy Film Awards et d’un César, ainsi que des nominations pour la Screen Actors Guild, les Golden Globes et le Critics’ Choice.

Quels problèmes peut-on observer dans ‘Spencer’ ?

Santé mentale de la princesse Diana

Dans ‘Spencer’Diana aura l’air de lutter contre la boulimie. La princesse de Galles dans la vraie vie a également souffert. « La boulimie a commencé une semaine après nos fiançailles et il a fallu près d’une décennie pour s’en remettre », a déclaré la princesse au biographe Andrew Morton en 1992. Larrein a même déclaré que « c’est l’histoire romantique d’une femme qui traverse des moments difficiles et trouve lumière et solution.

Mariage de Diana et Carlos

le mariage de Diane et Charles Il traversait son pire moment dans les années 90 alors qu’il touchait à sa fin. Le Daily Mirror a affirmé que le soir du Nouvel An 1990, ils avaient eu une vive dispute qui avait poussé la princesse à marcher seule jusqu’à la plage de Norfolk et à « risquer sa vie lors d’une promenade solitaire ». Dans ‘Spencer’, Diana de Kristen Stewart vise à se disculper après cette tension.

traditions de noël

Un Noël royal a lieu à Sandringham, un manoir jacobéen de Norfolk. Cependant, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe dans la famille royale à cette époque. Selon ce que Larrein montrera, les invités portent toutes sortes de costumes tant pour le dîner du réveillon que pour la cérémonie religieuse de Noël.

Quand est la première?

La première est prévue pour le 17 février.

