Que signifie TLDR? Signification et définitions de l’argot

Les acronymes Internet sont partout, et il est un peu difficile de les garder tous droits. Par exemple, TLDR.

Quelqu’un vous relie à un article incontournable qui contient plus de pages que « Guerre et paix » de Tolstoï ou vous envoie un texte qui vous oblige à faire défiler tellement que vos doigts s’entraînent. Comment répondez-vous?

Décidez-vous de le lire et de prendre des notes pour une réponse éclairée, de proposer une réponse générique ou d’aller droit au but et de leur faire savoir qu’il n’y a aucun moyen que votre capacité d’attention puisse faire de la place à ce qu’ils viennent de vous envoyer?

Si vous choisissez de vous y limiter, utiliser « TL; DR » est votre nouvelle réponse directe qui leur permettra de savoir que vous êtes sérieux.

Si vous avez vu cela dans la section des commentaires d’une publication sur les réseaux sociaux – ou pire, si quelqu’un vous a envoyé cela après que vous lui ayez envoyé un message personnel et sincère – vous vous êtes probablement demandé ce que signifiait TLDR.

Voici tout ce que vous devez savoir sur cette phrase d’argot, d’où elle vient et comment l’utiliser.

Que signifie TLDR?

Également stylisé comme «TL; DR», cet acronyme signifie «trop long; n’a pas lu. C’est un mot d’argot Internet pour ceux qui sont tellement pressés par le temps qu’ils ne peuvent même pas comprendre d’avoir à taper ces 4 mots.

Ceci est pour les personnes qui ont besoin de doigts de clavier rapides et de réponses rapides. C’est pour les gens qui ont une telle aversion pour les mots qu’ils ont trouvé une abréviation qui les empêche d’avoir à interagir avec leur propre vocabulaire.

En fait, si vous êtes quelqu’un qui croit en la puissance de TL; DR, vous n’avez probablement même pas lu aussi loin dans cet article!

Est-ce que TLDR est impoli, cependant? Certains pourraient appeler cette réponse féroce, mais en réalité, c’est juste un rappel pas si doux que le monde avance trop vite pour que nous perdions notre temps à lire des statuts Facebook traînés ou des articles de presse qui ne révèlent pas tout. leurs titres.

Les personnes atteintes de TL; DR dans leur langue vernaculaire sont généralement des utilisateurs de Reddit ou de Twitter où les opinions sont exprimées en 280 caractères ou moins. Ils envoient des textos avec des émoticônes au lieu de mots et ne lisent pas de livres.

Dans le texte, TLDR signifie la même chose: que le mur de messages texte était trop long et que vous ne l’avez pas lu. En effet, TLDR signifie que votre contenu était trop long et ne valait pas la peine d’être lu.

De nombreux sites Web ont créé une version TLDR de leurs articles afin de transmettre les informations aux organismes occupés qui n’ont pas le temps de lire l’article en entier. Mais ce terme d’argot consiste à être clair et concis, et à passer directement aux bonnes choses sans tout le rembourrage supplémentaire.

Quelle est l’origine du TLDR?

Comme la plupart des tendances Internet, nous ne savons pas vraiment où ce terme d’argot a commencé.

Urban Dictionary l’a ajouté pour la première fois à son site en 2003. Le dictionnaire de Merriam-Webster, qui a accepté le mot en 2018, dit que le terme a commencé en 2002, mais n’a aucune preuve à l’appui de cette affirmation.

Il est probable que le mot soit originaire des forums et des salons de discussion qui régnaient sur Internet au début des années 2000. Si vous étiez sur MySpace, Friendster ou 4Chan, vous savez probablement déjà exactement ce que signifie TL; DR et vous l’avez utilisé plusieurs fois.

L’historique de Google Analytics montre que les recherches pour les termes « TL; DR » et « TLDR » augmentent lentement depuis 2004, mais comme il n’y a pas de données disponibles avant cette année, nous n’avons aucun moyen de vraiment savoir quand ce mot est apparu pour la première fois.

Qu’est-ce que c’est Est-ce que montre que le mot est presque aussi vieux que l’Internet lui-même, et il n’est certainement pas en voie de disparition de si tôt!

Comment utilisez-vous TLDR?

Étant donné que cette abréviation est là pour rester, vous pouvez aussi bien l’ajouter à votre liste de réponses rapides et sournoises à utiliser lorsque quelqu’un vous entraîne totalement avec son contenu Internet ennuyeux.

Mais il est possible d’utiliser ce terme de manière constructive afin que chacun obtienne des informations efficaces. Comment utilisez-vous TLDR dans une phrase? Heureusement pour vous, voici quelques façons légèrement moins passives-agressives d’utiliser le terme.

1. Utilisez-le suivi d’une demande pour un résumé des informations les plus précieuses de tout ce que vous n’avez pas lu.

«Hé, peu de temps. TL; DR, pouvez-vous me faire part des points clés de cette pièce?

2. Utilisez-le comme avertissement pour les lecteurs lorsque vous partagez un texte long.

« TL; DR: cet article explique pourquoi nous, en tant que société, devons augmenter notre capacité d’attention. »

3. Utilisez-le comme un résumé pour les personnes qui ont fait défiler vers le bas d’une pièce sans saisir les informations pertinentes.

« TL; DR, voir le paragraphe 3 pour les points principaux. »

4. Utilisez-le comme un moyen de résumer dans un e-mail.

Bien que vous ne devriez probablement pas utiliser TL; DR dans un e-mail, car ce n’est ni professionnel ni agréable, vous pouvez toujours utiliser des termes pour conserver le concept de l’acronyme.

Utilisez «Résumé» ou «Conclusion», puis résumez l’e-mail. De cette façon, les gens n’ont pas besoin de lire un e-mail de plus de 50 lignes.

5. Utilisez-le pour expliquer que vous ne pouviez tout simplement pas lire le long texte.

« Ouais, je n’ai pas lu cet article, ma fille. TL; DR! »

Alice Kelly est une écrivaine passionnée par le style de vie, le divertissement et les sujets d’actualité.