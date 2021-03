Le « grand-père » de TikTok, Ronald Williams, est décédé: des millions de fans en deuil

Les utilisateurs de TikTok sont en deuil: Ronald Williams, « grand-père » adopté par des millions d’utilisateurs sur la plateforme de partage vidéo, est décédé hier à l’âge de 79 ans. La nouvelle a été communiquée aux fans sur le profil social officiel de Williams, mais elle a été donnée par son petit-fils Ryan Adams, qui est souvent apparu sur la chaîne dans des vidéos tournées avec son grand-père. La vidéo disant au revoir en le commémorant a été visionnée plus de 30 millions de fois en quelques heures, recueillant l’affection de toutes les personnes qui ont croisé la route de ses vidéos sur le réseau social au moins une fois au cours de la dernière année.

Williams était en fait présent sur TikTok depuis un peu plus d’un an: s’est présentée à ses utilisateurs en février 2020 comme un imitateur vivant de Lou Pickles, un personnage de la série Razmoket avec qui la ressemblance était en effet frappante. Cet aspect à lui seul lui a valu un million d’adeptes réunis en moins de deux mois; en plus d’avoir un jumeau de dessin animé, Williams se vantait de beaucoup de sympathie et d’un désir inné de s’impliquer pour divertir les spectateurs sur TikTok. Âge de Williams, né en 1941, a certainement joué un rôle dans sa popularité en ligne; il aimait lui-même se tourner vers ses disciples les appeler petits-enfants ou petits-enfants.

Son petit-fils de sang, Ryan Adams, a voulu s’adresser précisément à ce public en commémorant son grand-père. Le garçon était un partenaire de Williams dans de nombreux clips tournés et publiés sur le réseau social, mais ces derniers jours, il a pris une position de premier plan au sein de la chaîne dans un rôle douloureux – communiquer des mises à jour sur l’état de santé de son grand-père, qui a récemment devenu précaire. Dans des clips postés après la mort, Adams a rappelé son grand-père avec paroles adressées à tous les spectateurs: « Il vous aimait tous, vous appelant petits-enfants pour une raison bien précise: parce qu’il tenait beaucoup à vous. Vous n’étiez pas les seuls heureux de le voir en vidéo; lui-même était heureux de savoir que vous étiez heureux ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂