Que s’est-il passé dans l’épisode 9 de « House of the Dragon »: Aegon est couronné, Rhaenys s’échappe et plus

« Maison du Dragon” a créé son neuvième épisode, qui était plein de tension et avait une fin impressionnante. A cette occasion, la série hbo max concentré sur King’s Landing, où les Verts ils ont fait leurs premières pièces pour le trône de fer.

Après le mort du roi Viserys Targaryen au chapitre 8, le conflit de succession allait être imminent. Surtout après Alicent Hightower va mal comprendre les derniers mots du roi.

Aussi, avec le retour de Rhaenira et sa famille à Peyredragon, la cour a été laissée à la merci des Hightowers, qui convoitaient depuis longtemps plus de pouvoir. Ensuite, nous ferons un résumé de tout ce qui s’est passé dans l’épisode 9 de « La Maison du Dragon ».

QUE S’EST-IL PASSÉ DANS L’ÉPISODE 9 DE « MAISON DU DRAGON ?

5. Le Conseil Vert se réunit

Alicent Hightower est informé de la mort de Viserys., donc le Conseil vert se réunit, y compris des membres du Conseil privé tels que Lord Beesbury. La reine les informe du dernier souhait supposé du défunt monarque, déclarant que son fils Aegon devrait être roi.

Otto Hightower et Tyland Lannister commencent à discuter des plans qu’ils avaient déjà. à l’esprit pour sécuriser la couronne pour Aegon II Targaryen et Alicent se rend compte que ils avaient prévu cela bien avant la mort de Viserysà son insu.

La Le seul membre du Conseil qui s’y oppose est Lord Lyman Beesbury., qui assure que ce serait une trahison. Ser Criston Cole s’emporte à nouveau et pousse le Seigneur très fort, le faisant se cogner la tête et mourir.

Une confrontation s’installe avec Harrold Westerling, qui décide de démissionner de son poste de Lord Commander of the Kingsguard quand Otto Hightower lui ordonne de se rendre à Peyredragon pour assassiner Rhaenyra. Alicent est également contre le fait de tuer Rhaenyra et Daemon.Eh bien, ce n’était pas ce que Viserys aurait voulu.

Le Conseil vert se réunit, mais après l’assassinat de Lord Beesbury, Harrold Westerlind et Criston Cole s’affrontent. Épisode 9 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

4. Rhaenys et les fidèles de Rhaenyra sont enfermés

Pour garder la mort du roi secrète et gagner du temps, Otto Hightower envoyer tous les serviteurs qui savaient le fait dans les cellules du châteauSoit. Au même moment, Rhaenys Targaryen, qui était encore à la cour, est enfermée dans sa chambre.

Pendant ce temps, les représentants des Maisons de Westeros qui se trouvent dans le Donjon Rouge sont obligés de prêter serment d’allégeance à Aegon. Le peu qui reste fidèles à Rhaenyra, comme House Fell, sont envoyés dans les donjons.

seigneur caswell s’agenouille pour sauver les apparences, mais ensuite essayer de s’échapper du château pour informer la princesse sur ce que font les Verts. Cependant, alors qu’il s’apprête à partir, il est capturé. Larys Strong révèle ses plans et le seigneur fidèle à Rhaenyra est pendu pour « traître ».

D’autre part, Alicent Hightower va à Rhaenys Targaryen et vous demande de la soutenirmais elle refuse.

Lady Fell affirme que sa maison restera fidèle à la nomination de Rhaenyra comme héritière dans l’épisode 9 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

3. Ils recherchent Aegon à King’s Landing

Lorsqu’ils vont chercher Aegon dans sa chambre et celle de sa femme, ils découvrent que le prince n’est pas à l’intérieur du donjon rouge. Otto Hightower envoie secrètement Erryk et Arryk Cargyll pour retrouver le jeune homme.soulignant qu’il doit lui être immédiatement amené.

Pour sa part, Aemond et Criston entreprennent la même tâche au nom de la reine, car celui qui le trouvera en premier influencera la décision qu’il prendra concernant Rhaenyra. Ils essaient d’abord le Calle de las Sedas, où se trouvent les bordels les plus prestigieux. Cependant, ils sont informés que le prince n’est pas venu depuis des années et qu’il a tendance à avoir des goûts moins délicats.

Erryk Cargyll , qui a servi de garde personnel d’Aegonva avec son jumeau à Litière aux puces et essaie de montrer à son frère que le prince n’est pas fait pour être roi. De plus, il vous apprend également que a laissé plusieurs bâtards partout.

White Worm, qui est en fait Mysaria, contacte les jumeaux et demande une audience avec la Main du Roi. En échange d’or et de la promesse de désintégrer les luttes clandestines qui ils utilisent de petits enfants comme coqs de combat, Mysaria révèle où elle a le prince.

Les jumeaux le trouvent, mais croisent ensuite Criston Cole et Aemond Targaryen. Aegon tente de s’enfuir et supplie son frère de le laisser partir. sur un bateau, parce qu’il ne veut pas être roi. Aemond accepte, pensant qu’il est lui-même une meilleure option, mais Cole l’emmène chez sa mère.

Aegon II Targaryen demande à son frère, Aemond Targaryen, de le laisser s’échapper, car il ne voulait pas être roi. Épisode 9 de « House of the Dragon » (Photo : HBO)

2. Larys Strong brûle la maison de White Worm

Larys Strong informe la reine que son père, Otto Hightower, permet à un réseau d’espions contrôlés par Grey Worm d’exister qui s’étend jusqu’à Talya, la servante d’Alicent.

Leur conversation révèle que Larys n’a pas servi la reine juste aux côtés des Hightowers, mais plutôt, s’adonne à son fétiche : la podophilie. Quand il vous assure que il peut s’occuper d’en finir de la racine, la reine l’accepte et laissez-le se masturber en regardant ses piedsoui

Puis on voit un de ses assassins, probablement un de ceux qui l’ont également servi pour assassiner Harwin Strong, et la maison où vivait Mysaria est en feu.

La maison de Grey Worm / Mysaria a été incendiée dans l’épisode 9 de « House of the Dragon » (Photo: HBO)

1. Le couronnement d’Aegon et le vol de Rhaenys

Erryk Cargyll décide de libérer Rhaenys de l’enfermement dans sa chambre et l’aide à s’évader par les passages secrets du château. Tous deux avaient l’intention de s’échapper en bateau, mais finissent par être séparés par une foule de personnes.

Aegon Targaryen continue de refuser d’être couronnémais quand sa mère lui tend le poignard en acier valyrien que Viserys portait, il semble toujours décider de jouer le jeu. Alicent Hightower essaie de convaincre son grand-père Otto de ne pas écouter quand il suggère d’assassiner sa sœur, Rhaenyra..

Le couronnement a lieu dans le Puits du Dragonce qui est pratique pour Rhaenys, qui voulait retrouver sa bête, Meleys. Criston Cole couronne Aegon II Targaryen avec la pièce que le Conquérant portait et lui a également donné son épée en acier valyrien, Blackfyre (Black Fire).

Quand il est proclamé roi des Sept Royaumes et que le peuple l’applaudit, cela semble le convaincre, enfin, d’assumer son pouvoir. En même temps, Otto Hightower semble satisfait de ce qu’il a accompli, ses yeux pétillants au soutien de la foule.

Cependant, la cérémonie est interrompue par Rhaenys et son dragon, Meleys, qui se frayent un chemin à travers le solse référant peut-être aux paroles d’Helaena de « lune bête sous les planches”. Lorsque les Verts ont pensé que « La reine qui n’a jamais été » allait tous les brûler vifs, elle a décidé de faire demi-tour et de s’éloigner..