D’Outlander à Marvel : l’acteur qui rejoint la série Hawkeye

le Univers cinématographique Marvel continuera avec la série sur le service de streaming Disney+, après les grands succès de WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver Oui Loki, qui prendra fin ce mercredi. Un autre des plus attendus par les fans, et plus après la première de Veuve noire, est le programme Oeil de faucon. La nouvelle du jour est que Ils viennent d’ajouter un acteur de renom d’Outlander.

« Une série d’aventures dans laquelle Clint Barton, alias Hawkeye, passera le relais à Kate Bishop, un personnage de Marvel Comics qui a pris l’identité de Hawkeye après Barton. Elle est également membre d’un groupe connu sous le nom de Young Avengers (Young Avengers ) « dit le premier synopsis du futur show MCU. La scène post-générique du film Black Widow nous a donné un aperçu de ce que nous allons voir.

Ce lundi la présence de Simon Callow, selon le rapport des médias Bande dessinée. L’acteur britannique de 72 ans est reconnu pour « Quatre mariages et un enterrement » Oui ‘Shakespeare amoureux’, mais dernièrement, il a gagné en popularité pour être Clarence Marylebone, duc de Sandringham, dans des adaptations de Étranger, que vous pouvez regarder dès maintenant sur Netflix.

Selon le site, Il n’y a toujours pas de détails sur le rôle qu’occupera l’interprète, mais on estime qu’il sera apparenté à Jack Duquesne., connu dans les bandes dessinées pour être le mentor de Clint Barton devenu méchant. Une rumeur laissait entendre que son rôle serait de Monsieur Loyal, mais cela n’a pas été officialisé. Le tournage de la série MCU se déroule actuellement et on sait déjà que Elena Belova aura une participation importante.







Comme nous l’avons mentionné, Simon Callow est surtout connu ces dernières années pour être le duc de sandringham jusqu’à la deuxième saison de Étranger, où il a été tué. Bien qu’il ait été l’un des favoris des fans, les romans de Diana Gabaldón ont marqué sa fin, bien que l’interprète avait déclaré que c’était le bon moment pour quitter le personnage.

