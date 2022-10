Qui est Macarena Gómez, l’actrice qui joue Blanca dans « Sagrada Familia »

Le 14 octobre, il a été créé sur Netflix « La Sainte Famille », la série dans laquelle quatre voisins nouer une amitié solide qui est à risque quand le sombre passé de l’un d’eux menace d’être révélé.

avec des étoiles de « Le vol d’argent » Quoi Najwa Nimri Oui fleurs de l’aube dans son casting, d’autres grandes actrices complètent son casting. L’un d’eux est Macarena Gomezqui a une longue et renommée carrière d’acteur.

Vous voulez en savoir plus sur elle ? Découvrez qui il est ci-dessous. Macarena Gomez. Découvrez, ainsi, ce que vous devez savoir sur le actrice espagnole ce qui fait de Blanc dans la série netflix « La Sainte Famille ».

QUI EST MACARENA GOMEZ ?

Macarena Gomez C’est une célèbre actrice espagnole de théâtre, cinéma et télévision qui est devenu célèbre pour son travail sur le film « Dagon, la secte de la mer » et dans la minisérie « Père Courage ». Plus tard, elle s’est imposée comme une star grâce à son rôle de chaotique Lola Trujillo dans le projet réussi « Celui qui arrive » et son rôle principal dans « Sexykiller, tu vas mourir pour elle. »

Gomez Elle est née à Cordoue et est la fille d’un couple de médecins. Elle est aussi la petite-nièce de l’écrivain Antoine Pereira.

Avant de commencer sa longue carrière professionnelle, il a étudié Art dramatique pendant 3 ans au prestigieux Collège Rose Bruford de Londres et a obtenu son baccalauréat. De plus, il a formé Ballet classique dans le Conservatoire de danse professionnelle de Séville.

Macaréna est un interprète primé. Tout au long de sa carrière, il a accumulé des nominations et des récompenses importantes lors de divers événements et festivals. En ce sens, il a opté pour la Goya de la meilleure actrice en 2015, grâce au long métrage « musaraignes » de Juanfer Andres et Esteban Roel.

Concernant sa vie personnelle, il s’est marié en 2013 avec l’instructeur de vol Aldo Comas. Deux ans plus tard, le 3 avril 2015, leur fils est né Dante.

Sur son site officiel, il est décrit comme suit : « Psychopathe des années 1950, punk des années 1980, dame moins loufoque de Lope de Vega, petite déchiquetée, femme blanche mariée à la recherche, fashionista dérangée, sorcière basque possédée, petite amie de martien, tête rasée, amie à lunettes de Watson, femme poulpe, canari péninsulaire, poings voisins et sans yeux fille qui voit le coeur des gens ».

DONNÉES PERSONNELLES DE MACARENA GÓMEZ

Nom complet: Macarena Gomez Traseira

Macarena Gomez Traseira Date de naissance: 1 février 1978

1 février 1978 Ville de naissance: Cordoue, Espagne

Cordoue, Espagne Âge: 44 ans

44 ans Signe du zodiaque: Aquarium

Aquarium Époux: Aldo Comas (marié en 2013)

Aldo Comas (marié en 2013) Fils: Dante Comas Gomez (né en 2015)

Dante Comas Gomez (né en 2015) Années actives en tant qu’actrice: depuis 1994

depuis 1994 Site Web: www.macarenagomez.es

www.macarenagomez.es Instagram : @macarenagomezofficial

LA CARRIÈRE ARTISTIQUE DE MACARENA GÓMEZ

D’après sa fiche IMDb, le nom de l’actrice apparaît au générique de 116 productions. Ce sont les principaux films et séries télévisées auxquels il a participé Macarena Gomez:

Principaux films de Macarena Gómez

2001: « Dagon: la secte de la mer » comme Uxía Cambarro

2003 : « Une passion singulière » comme Magdalena

2003: « Je ne crois pas ce que je vois » en tant que serveuse Nigel Dick

2006: « The Silly Lady » comme Nise

2008: « Sexykiller, tu mourras pour elle » comme Barbara

2010: « Viande au néon » comme La Canija

2012 : « Du côté de l’été » en tant que Tana

2013: « Les sorcières de Zugarramurdi » comme Silvia

2014: « Musaraignes » comme Montserrat

2020: « 75 jours Laura » comme Marc Romera

2020: « Personne ne meurt à Ambrosia » comme Malai

2021: « Et ils brûleront tous » comme María José

Principale série télévisée de Macarena Gómez

2000 : « Raquel cherche sa place » en figurant

2002: « Hôpital central » comme Adela

2002: « Père Courage » comme Susana Aguilar

2003: « La vie de Rita » comme Leonor

2005: » Au bord de la loi » en tant que Gemma

2006: « Divine » comme Pochi

2007 – 2022: « Celui qui arrive » comme María Dolores « Lola » Trujillo Pacheco

2016: « L’homme de ta vie » comme Ana María Esteban

2017 – 2018 : « Dorien » comme Marta Playz

2020 – 2021 : « 30 Pièces » en tant que Mercedes « Merche » Gandía

2022: « Sainte Famille » comme Blanca

PHOTOS DE MACARENA GOMEZ

