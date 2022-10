One Piece: Blackbeard Pirate Gang’s Devil Fruits Revealed (Manga Chapter 1063)

Comme la plupart d’entre vous le savent probablement déjà, le manga est sur le point de une pièce pendant ce temps dans le saga finale et par conséquent beaucoup de choses se passent à la fois. Alors que nous approchons du trésor légendaire et du protagoniste Singe D Luffy atteint pour le titre de Pirate King, les méchants du monde font également leurs mouvements.

Bien sûr, cela inclut également le favori du public parmi les antagonistes Marshall D Enseignermieux connu comme Barbe Noire. Dans Chapitre 1063 a le propriétaire du Yami Yami no Mi et le Gura Gura no Mi une autre performance significative qui est susceptible d’avoir des conséquences profondes pour le monde des pirates.

La dernière démonstration de sa puissance n’apporte pas qu’une autre favoris des fans dans une position menaçante, elle révèle également que Fruit du Démon, que l’adversaire de Luffy a collecté pour ses camarades tout au long de l’histoire. Si vous continuez à lire, allez-y spoilers massifs pour le chapitre 1063 du manga attrapé.

One Piece: Manga Chapter 1063 révèle les pouvoirs diaboliques du gang de pirates Blackbeard

Depuis Marshall D. Teach to Empereur des mers s’est levé, il le fait Nouveau monde peu sûr et ramassant avec diligence des fruits du démon pour ses camarades. Comment il a arraché ces pouvoirs à leurs propriétaires d’origine est inconnu jusqu’à présent, mais nous savons qu’il l’a fait pour de vrai spécimens de haute qualité s’est abstenu.

Par exemple, l’une de ses victimes était le commandant zombie Absalompropriétaire du fruit de l’invisibilité Suke Suke no mi. Quand Absalom a essayé d’en savoir plus sur Barbe Noire et son gang, il a été tué par Barbe Noire et son pouvoir diabolique a été libéré. Shiryû environ, l’ancien commandant des gardes de la Pousser vers le bas.

Qu’il y en a d’autres Utilisateurs expérimentés de Fel Nous savions déjà que la véritable ampleur des ambitions de Teach n’apparaîtra que dans le chapitre 1063 du manga One Piece, où son filsque nous avons déjà dans Ville fictive rencontré peut être revu en action.

Le médecin de son navire Doc Q met avec succès son nouvellement acquis ici Fruit malade-malade contre le gang de pirates Heart de Loi de Trafalgar un. Apparemment, avec son pouvoir, il peut induire des maladies qui se transmettent parmi les personnes infectées. Nous pouvons le voir sous la forme de Milady Transformation Pestequi a inversé le sexe des victimes.

Le tireur Wan Ogre démontre la puissance de son Fruit du Warp et téléporté péniches de Jésus sur une île voisine, où il guette ses ennemis et eux ses Mucki Mucki fruits peut être ressenti, ce qui le rend assez fort pour lancer une montagne entière sur le gang de Law. Mais ce n’est pas tout.

Parce que même la monture de Doc Q, plus fortea maintenant un pouvoir démoniaque à savoir le Cheval Mythique Fruit du Cheval Modèle : Pégase, donnant des ailes à l’animal. A ne pas confondre avec le fruit cheval-cheval commun, le Pierre a mangé, l’oiseau géant appartenant au Chevalier du Ciel et Dieu Fort de Gan sert de monture.

Marshall D Enseigner : Fruit noir, Fruit du tremblement de terre

: Fruit noir, Fruit du tremblement de terre Doc Q : fruit de la maladie

: fruit de la maladie Wan Ogre : Warpfruit

: Warpfruit péniches de Jésus : Mucki fruit

: Mucki fruit plus forte: Cheval Fruit, Modèle : Pégase

De l’équipage d’origine, seuls libertinnavigateur et coursier du gang de pirates de Barbe Noire, dans One Piece, pas de réapparition, c’est pourquoi ses pouvoirs diaboliques jusqu’à présent un secret rester. On connaît déjà les fruits du démon de deux autres nouveaux membres du gang des chapitres précédents.

Shiryû : Fruit Invisibilité

: Fruit Invisibilité Catherine Devon: Fruit du chien, Modèle : Kyuubi