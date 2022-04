Que sait-on d’El Eternauta, la série Netflix sur le classique d’Oesterheld

NETFLIX

La production adaptera le dessin animé argentin sous la direction de Bruno Stagnaro. Découvrez quand il pourrait atteindre la plateforme de streaming.

© Heure zéro hebdomadaireHéctor Germán Oesterheld a créé El Eternauta en 1957.

Il est courant que les plateformes de streaming adaptent les romans les plus lus du moment et les affichent ensuite dans leur catalogue. Mais cette fois-ci, Netflix fera quelque chose de beaucoup plus original : créer une série basée sur la bande dessinée argentine à succès L’Éternel. Bien que l’annonce ait eu lieu en 2020, la vérité est que l’on sait peu de choses sur son développement et sur le moment où il atteindra le service d’abonnement. c’est pourquoi ici nous passons en revue tout ce qui est connu jusqu’à présent de la fiction

Le roman graphique de science-fiction a été créé par Hector German Oesterheld et Francisco Solano Lopez, qui ont respectivement été scénariste et dessinateur. Sa publication est venue de la main de Hora Cero Semanal en 1957, s’étendant jusqu’en 1959. De cette façon, d’innombrables nouvelles éditions reprenant cette histoire sont arrivées. Mais, désormais, l’intrigue va être adaptée en format série pour le géant du streaming.

Il y a deux ans, on annonçait que cette fiction argentine serait réalisée par Bruno Stagnarol’esprit derrière squatteurs -disponible sur Netflix- et Pizza, bière faso. De même, le N rouge a assuré que la série aurait la participation de Martín Oesterheld, petit-fils d’Héctor, en tant que consultant créatif pour respecter l’héritage de l’écrivain disparu par la dictature argentine en 1977 et finalement assassiné en 1978.

De quoi ça parle L’Éternel? Une invasion extraterrestre sur Terre anéantit une grande partie de la population et les survivants de Buenos Aires doivent résister à une tempête de neige toxique. Ce n’est pas la première fois qu’un studio veut adapter l’histoire : il y a des années, différents réalisateurs étaient intéressés à faire un film, se démarquant parmi eux le projet de Lucrèce Martel. Cependant, aucun n’a réussi à prospérer.

Bien que Netflix ait annoncé qu’il arriverait « entre 2021 et 2022« , La vérité est qu’il n’y a toujours pas de date de sortie confirmée, car la pandémie de coronavirus a considérablement retardé les plans. Le casting officiel n’a pas non plus été dévoilé. sera-t-il publié ou non L’Éternel? Le vice-président du contenu de Netflix en Amérique latine, Francisco Ramos, a assuré à La Nación : «La complexité du projet est telle et nos ambitions sont si fortes que pour réaliser la série que nous voulons faire, nous ne pouvions pas l’imaginer avant 2023peut-être plus tôt cette année”.

