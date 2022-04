« Peaky Blinders »: ce que signifie le tatouage sur la poitrine de Tommy Shelby

Depuis que « Peaky Blinders » créé en septembre 2013, il ne cesse de surprendre ses adeptes avec son histoire choquante sur le crime, le pouvoir et l’amour. Actuellement, la série britannique en est à sa sixième saison, qui est arrivée après plus de deux ans d’attente. Son succès n’est pas seulement dû à son intrigue mais à ses personnages comme le protagoniste Tommy Shelby, un gangster brutal, qui a plusieurs tatouages ​​sur son corps, mais dont l’un est très frappant ; nous nous référons à celui sur votre poitrine, celui qui ressemble aux rayons du soleil.

PLUS D’INFORMATIONS: Peaky Blinders, le gang criminel réel dont la série s’est inspirée

Bien que chacun d’eux ait une signification importante, cela pourrait avoir autre chose, car ce ne serait pas un simple design que l’on ne voit qu’à travers les écrans.

On le sait, Thomas Shelby est le chef des « Peaky Blinders », une famille de gangsters anglais d’origine nomade qui s’est installée à Birmingham après la Première Guerre mondiale. Il se révèle impitoyable et cruel, même si nous apprenons également à connaître son côté plus sensible avec ses intérêts romantiques.

Tommy Shelby est un gangster impitoyable dans « Peaky Blinders » (Photo : BBC)

LA SIGNIFICATION DU TATOUAGE SUR LA POITRINE DE TOMMY SHELBY

Selon le tatoueur lui-même Tommy Shelbyles rayons du soleil qui ont été dessinés sur la partie gauche de sa poitrine ont été inspirés d’un tatouage réelqui aurait normalement Jésus au milieu, mais dans la fiction de la BBC, il a été omis.

Cette cela représenterait la façon dont le protagoniste voit la religion et la foien plus de faire allusion à sa vie criminelle, a publié ScreenRant.

Il y en a d’autres qui comparent le tatouage à un roue de Rome, faisant clairement référence à l’héritage romani de Tommyqui montrerait son désir d’avoir une vie complètement libre, quelque chose qui se refléterait dans ses relations, qui se sont mal terminées.

C’est-à-dire avoir le design qui représente la liberté plus près de votre cœuril ne sera jamais lié à quelqu’un, même s’il est marié, comme on le voit dans son mariage avec Lizzy, qui sait qu’il est avec elle contre son gré.

Bref, le tatouage sur la poitrine de Shelby, en plus de représenter la liberté, aussi cela signifie la loyauté que vous avez envers vous-même. Non seulement cela, mais cela vous rappelle de rester fidèle à vos croyances.

Le tatouage de Tommy ressemble aux rayons du soleil dans « Peaky Blinders » (Photo : BBC)

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 6 DE « PEAKY BLINDERS » ?

Les choses ne semblent pas s’améliorer pour Tommy Shelby, puisque sa sœur et conseillère politique, Ada Thorne (Sophie Rundle), a lancé un avertissement : « L’un de nous ne va pas rester longtemps ici ».

De plus, avant la première, les scénaristes ont révélé qu’ils avaient prévu une fin différente pour « Peaky Blinders » avant la pandémie. « La chose difficile à comprendre est que sans Covid, il y aurait une version complètement différente de cette série sur laquelle Helen serait. »Cillian Murphy a déclaré à TVLine.

Le producteur Anthony Byrne a déclaré à Digital Spy : « Continuez directement [donde se quedó], donc la première image que vous verrez sera dans ce champ… Tommy, avec un pistolet sur la tempe. Ensuite, nous partirons de là, nous travaillerons sur ce moment incroyable … c’est génial. ».