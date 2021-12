Quand les résurrections matricielles arriveront-elles en streaming ?

Les résurrections matricielles marque le retour de la franchise de science-fiction la plus innovante au monde et est le retour de Keanu préfet comme le tout-puissant Neo et Carrie-Anne Moss dans la peau de Trinity. La valeur nostalgique est peut-être la condition initiale qui nous pousse au cinéma pour voir ce film, mais la vérité est que Résurrections il a son propre poids spécifique et doit être évalué pour ce qu’il est.

Lana Wachowski est la cinéaste responsable de ce retour et elle-même a dit dans le passé pourquoi elle ressentait le besoin de « Retour à la source ». Il semble qu’une série de pertes dans la vie du réalisateur l’ait amenée à écrire à nouveau sur Neo et Trinity alors qu’elle décidait de s’asseoir à nouveau dans le fauteuil du réalisateur, désormais sans la compagnie de sa sœur qui est pleine de projets et ne pouvait pas consacrer le temps pour elle. temps nécessaire pour Matrice.

Quand The Matrix Resurrections arrive-t-il en streaming ?

La question que nous nous posons est : quand Les résurrections matricielles au cinéma? La réponse dépendra de l’endroit où vous résidez actuellement. Si vous êtes en Amérique latine, le prochain chapitre de cette œuvre de science-fiction sera disponible sur HBO Max 35 jours après sa première au cinéma. Plus clair? Fin janvier 2022.

En revanche, si vous êtes aux États-Unis, le film est déjà disponible sur la même plateforme de streaming sous une condition particulière : vous devez être abonné au forfait sans publicité de HBO Max, qui vous permettra de voir la nouvelle entrée de la saga dans le confort de votre foyer.

La matricea révolutionné le monde de la science-fiction avec une prémisse difficile à surmonter : la réalité subjective est une simulation artificielle créée par des machines pour dominer la race humaine et l’utiliser comme batteries d’énergie. Resurrections revient dans ce monde virtuel où Neo peut faire l’inattendu parce que c’est « L’élu ». Un indispensable! Vous ne pouvez pas manquer ce film.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂