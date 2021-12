Richard Osman parle d’un « voyage difficile » avec la dépendance alimentaire

Richard Osman a déclaré qu’il souffrait de dépendance alimentaire depuis son enfance et qu’il souhaitait déstigmatiser la honte qui l’entoure.

S’exprimant sur les disques Desert Island de BBC Radio 4, le Inutile Le présentateur a parlé de son comportement addictif et a déclaré que cela avait été un « voyage difficile » pour faire face à ses problèmes avec la nourriture.

L’homme de 51 ans a déclaré: « Il n’y a pas eu un jour de ma vie depuis l’âge de neuf ans où je n’ai pas pensé aux problèmes de nourriture et à la façon dont cela m’affecte.

«Et ce sera avec moi pour le reste de ma vie, je le sais. Je le contrôle ou je ne le contrôle pas à un moment donné, et ces jours-ci je le contrôle plus souvent que je ne le fais pas.

« Mais encore une fois, parce que vous devez manger, c’est en fait assez difficile et parfois vous glissez mais je fais de mon mieux et je n’ai certainement aucune honte à ce sujet maintenant et toute personne à la maison qui mange trop ou, et pense que c’est ridicule, vous venez de il faut divorcer.

«Nous avons tous quelque chose qui nous aide à traverser la vie et si c’est le vôtre, alors vous devez y faire face de front.

«C’est juste ne pas avoir si peur de la vie et de ce qui se passera si vous vous exposez.

« C’est un voyage difficile et cela ne me vient pas naturellement, mais plus je l’essaie, plus je suis heureux. »

Le présentateur de télévision a expliqué qu’il avait rencontré des difficultés particulières à un moment où il se sentait «sans direction», malgré son succès ayant créé l’émission de téléréalité. Survivant et écrire pour des quiz Ai-je des nouvelles pour vous et À qui appartient la ligne de toute façon à l’époque.

Il a ajouté: « Je pense que c’est cette chose, ma carrière se passait bien et j’avais du succès, et j’avais des enfants, donc j’avais toutes les choses que je pensais être la chose dont j’avais besoin ou la chose qui allait faire tout va bien, et aucun d’eux ne l’a fait.

«Et en vieillissant de plus en plus et en réalisant que j’étais légèrement sans direction, et que j’avais également divers comportements addictifs.

« Dès que vous avez un comportement addictif, vous savez que quelque chose se passe parce que vous savez que vous cachez quelque chose ou que vous contrôlez quelque chose.

« Mon comportement addictif a toujours été la nourriture, depuis que je suis incroyablement jeune. »

Il a réfléchi au fait qu’une dépendance à la nourriture n’a pas le même « glamour condamné de la drogue ou de l’alcool », mais il les considère comme « identiques ».

Il a poursuivi: « Ce n’est que de l’alcool mais de la nourriture… Le secret de consommer ces choses, la honte qui se cache derrière. »