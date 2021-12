Batman Returns salué par les fans comme le film de Noël ultime

Pour de nombreux fans de Bruce Wayne de Michael Keaton, la meilleure façon de célébrer Noël cette année était de regarder le film classique Le retour de Batman. Réalisé par Tim Burton et sorti en 1992, le film a ramené l’original Homme chauve-souris aux côtés de Penguin de Danny DeVito et Catwoman de Michelle Pfeiffer. C’était le dernier film à présenter Keaton in the Batsuit avant son prochain retour au rôle dans Le flash, sortie en salles en 2022.

Étant donné que Keaton reviendra bientôt dans Le flash, avec le film HBO Max Fille chauve-souris et probablement d’autres projets, c’est le moment idéal pour revisiter ses films originaux. Le jour de Noël, de nombreux fans regardaient Le retour de Batman en l’honneur de la fête. Dans le film, qui se déroule à Noël, Gotham City et ses fêtes de fin d’année sont attaqués par le Pingouin et ses hommes de main. C’est suffisant pour qualifier le film de film de Noël, et Le retour de Batman était à la mode avec les fans appelant le film à regarder les vacances.

« Le film de Noël ultime… Le retour de Batman« , lit-on dans un tweet franc, y compris une poignée d’images de la suite. Ils représentent certaines des décorations et des festivités de vacances à Gotham City ainsi qu’une capture d’écran de Bruce disant: « Joyeux Noël, Alfred. »

« Il est temps de regarder le plus grand film de Noël de tous les temps, le retour de Batman », déclare un autre tweet.

« Super à voir Le retour de Batman tendance aujourd’hui de tous les jours », ajoute le journaliste Emmet Gates. « L’un des 10 meilleurs films de Noël de tous les temps. Hill = prêt à mourir. »

Un autre fan qui attend avec impatience Le Batman ne peut toujours pas s’empêcher d’être nostalgique de Le retour de Batman avec un autre tweet qui dit: « Je suis vraiment intéressé par Robert Pattinson en tant que Batman. Mais après avoir regardé Le retour de Batman comme je le fais habituellement pendant la saison de Noël, je ne peux m’empêcher d’être attristé que nous ne reverrons probablement plus jamais un Batman écrit avec autant d’esprit. Équilibre parfait entre sombre et drôle. »

Tim Burton réalisé Le retour de Batman en utilisant un scénario de Daniel Waters avec une histoire de Waters et Sam Hamm. Il met en vedette Michael Keaton, Danny DeVito, Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Michael Gough, Pat Ingle, Michael Murphy et Vincent Schiavelli. Alors que Val Kilmer a repris le rôle avec Batman pour toujours, la nouvelle série de bandes dessinées Batman ’89 continue les événements établis dans les films originaux de Burton.

Le synopsis du film se lit comme suit : « Le monstrueux Pingouin (Danny DeVito), qui vit dans les égouts sous Gotham, rejoint le méchant homme d’affaires à la tête de choc Max Shreck (Christopher Walken) pour renverser Batman (Michael Keaton) une fois pour toutes. Mais Lorsque la timide assistante de Shreck, Selina Kyle (Michelle Pfeiffer), le découvre et que Shreck essaie de la tuer, elle se transforme en la sexy Catwoman. Elle fait équipe avec le Pingouin et Shreck pour détruire Batman, mais des étincelles jaillissent de façon inattendue lorsqu’elle affronte le croisé chapeauté. »

Noël est peut-être passé, mais comme beaucoup d’entre nous ont toujours le sapin en place, les fans peuvent continuer les festivités en donnant Le retour de Batman une montre, comme tant d’autres. Vous pouvez trouver la suite en streaming sur HBO Max.





