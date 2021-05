Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa s’envolera pour la station spatiale en décembre

Stamos Soldering Station de soudage - Avec pistolet à air chaud - 550 W - Écran LED S-LS-70

Une station de soudage avec pistolet à air chaud et minuterie pour le travail de précision La station de soudage S-LS-70 de Stamos Soldering met à disposition tout ce dont vous avez besoin pour souder et réparer les composants CMS les plus répandus. Ce modèle réglable par le biais d’un écran LED séduit par une facilité d’utilisation élevée, doublée d’un confort de soudage inégalé. Conçue pour le soudage et le dessoudage, la station permet un travail précis, de qualité professionnelle, que ce soit à des fins commerciales ou privées. Une station de soudage à air chaud qui offre d’excellentes performances Le pistolet à air chaud de 550 W est idéal pour le soudage et le dessoudage, puisqu’il présente une température de service de 100 à 480°C et un débit d’air allant jusqu’à 23 l/min. Grâce à lui, il est possible d’effectuer avec aise les tâches demandant une grande finesse comme la réparation des composants électro Polyvalence – équipement idéal pour réparer, contrôler et entretenir les composants électroniques Performances – buse à air chaud efficace de 550 W avec débit d’air de 23 l/min Précision – équipement parfait pour les composants électroniques et les tâches demandant une grande finesse Simplicité – pistolet à souder et poste intuitifs avec écran LED Mobilité – design compact Sécurité – boitier antistatique de qualité