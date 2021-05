Ratchet & Clank: la taille de Rift Apart PS5 n’est pas si mauvaise

La taille du fichier pour Ratchet & Clank: Rift Apart a été révélée, et heureusement, cela ne va pas occuper une quantité massive de l’espace de stockage plutôt limité de votre console. Repéré par Taille du jeu PlayStation, la prochaine exclusivité PS5 occupera environ 42,2 Go. C’est sans aucun patch du jour un, esprit.

Nous avons récemment eu un aperçu de Rift Apart, et les graphismes nous ont fait fondre. Le titre s’annonce comme une nouvelle vitrine technique de haute qualité d’Insomniac Games – et nous avons hâte de continuer.

Quoi qu’il en soit, la taille correspond à ce que nous attendions tous, n’est-ce pas? Rien d’étonnant petit, mais rien de particulièrement énorme non plus. Allez-vous l’ajouter à la bibliothèque de votre PS5 le mois prochain? Hochez agréablement la tête dans la section commentaires ci-dessous.