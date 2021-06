Un homme lance à sa petite amie la soirée Batman de ses rêves

Quand elle était petite, on a dit à Sim Mularkey qu’elle ne pouvait pas organiser une fête d’anniversaire sur le thème de Batman parce que « Batman est pour les garçons ».

Mais à 32 ans, son rêve se réalise enfin. Après être rentrée d’une longue journée de travail, Mularkey est entrée dans la fête surprise dont elle rêvait depuis qu’elle était petite.

Mularkey a partagé sa fête d’anniversaire de Batman sur Twitter avec des photos de la célébration décorée.

Elle a sous-titré le Tweet : « Quand j’étais une petite fille dans les années 90, je voulais une fête d’anniversaire de Batman, mais on m’a dit que » Batman était pour les garçons « . En grandissant, j’ai toujours plaisanté en disant qu’un jour j’aurais cette fête d’anniversaire de Batman quand j’aurais 32 ans (mon numéro préféré). J’ai abandonné cette idée, mais pas mon petit ami.

Avec plus d’images, Mularkey a partagé sur Twitter comment elle avait oublié son propre anniversaire et s’attendait à un dîner tranquille après une journée de travail épuisante. Quand elle a ouvert la porte, elle a été émue aux larmes par la vue de ses amis et de tout le décor de Batman.

Mularkey a partagé des photos de tout le travail qu’ils ont fait pour que sa fête ait lieu. Ils avaient tout préparé, d’un gâteau sur le thème de Batman aux cocktails sur le thème de Batman et avaient même un photomaton.

La fille d’anniversaire pensait qu’elle avait tout vu, jusqu’à ce que les fêtards lui disent de descendre où elle a trouvé son sous-sol transformé en un carnaval sur le thème de Batman. Le carnaval en bas avait tout ce qu’un fan adulte de Batman pouvait souhaiter. Le carnaval fait maison a organisé des jeux tels que « Pin the Nipples on the Batman » et « Bane’s Beer Pong Blitz ».

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Il y avait même une chasse au trésor sur le thème de Riddler inspirée du méchant de Batman, The Riddler. Des énigmes étaient cachées dans toute la maison, ce qui obligeait les joueurs à les résoudre afin de collecter un prix. Parallèlement à la chasse au trésor, le groupe a joué des charades sur le thème de Batman avec des phrases écrites sur les clés d’Arkham.

Mularkey a noté que parmi tous les jeux faits maison exagérés, son préféré était un défi « Joker Batarang ». Construit par son petit ami, le jeu consistait à lancer des objets inspirés de Batman imprimés en 3D sur des ballons sur un mur pour gagner des points.

«Je pense que ma partie préférée était le défi Joker Batarang. Cet homme A CONSTRUIT UNE PLATINE TOURNANTE DE JUSTICE. Les ballons verts étaient remplis de ‘Joker Gas’, donc vous perdriez des points si vous les frappiez », a tweeté Mularkey.

Mularkey a conclu sa série de tweets sur la fête avec une note de fin inspirante accompagnée d’un selfie d’elle dans son masque de Batman. «Il y avait tellement de choses dans cette fête et je n’avais pas réalisé à quel point j’avais besoin de me sentir à nouveau comme un enfant. Cela a sérieusement guéri mon âme. J’ai tellement de chance d’avoir un si grand homme dans ma vie qui me fait me sentir comme un héros. Et maintenant, je sais avec certitude, pour toujours, que Batman est pour tout le monde », a-t-elle tweeté.

Mularkey a partagé son Tweet lundi, et depuis lors, il a reçu plus de 220 000 likes et plus de 5 000 commentaires. Un utilisateur a commenté: « C’est l’un des meilleurs exemples de contenu sain, aimant et réfléchi que j’ai lu. »

La section des commentaires de Mularkey était remplie d’innombrables femmes qui ont vécu des expériences similaires en tant qu’enfants à qui on a dit que Batman était pour les garçons, mais en tant qu’adultes, ils sont maintenant capables d’embrasser leur super-héros intérieur.

Livvie Brault est une écrivaine qui couvre l’amour de soi, le divertissement et les nouvelles, et les relations.