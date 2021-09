Quand la mise à jour de « Chicago Med Season 7 » sera-t-elle sur Netflix ?

La troisième partie de la franchise de Wolf Entertainment à Chicago, Chicago Med, est une émission télévisée dramatique médicale créée par Matt Olmstead et Dick Wolf. La première saison est sortie le 17 novembre 2015 sur NBC.

Chicago Med Saison 7

Avec le départ des nombreux membres de l’équipage d’origine Yaya DaCosta et Torrey DeVitto, Chicago Med entame sa septième saison sur NBC. Cependant, la septième saison verra le retour de Brian Tee avec Nick Gehlfuss, Oliver Platt, Marlyne Barrett, Dominic Rains et Steven Weber pour s’attaquer aux cas graves qui arrivent à l’urgence de Chicago Gaffney.

Continuez à lire pour tout comprendre sur Chicago Med Saison 7. Avec l’ajout dans le casting, la date de première, l’intrigue et plus encore:

Date de sortie et distribution attendue

Comme nous le savons, la première saison de Chicago med est sortie le 17 novembre 2015 sur NBC. Après sa diffusion réussie, la série a été renouvelée pour les trois saisons suivantes. Et par conséquent, la sixième saison est sortie le 11 novembre 2020. Et maintenant, les fans de la série se préparent pour la septième saison qui devrait être diffusée sur NBC le 22 septembre 2021.

DeVitto et DaCosta quittent le programme après six saisons et pas moins de 100 épisodes et ne peuvent pas être le quartier le plus important pour la septième saison à venir.

Difficile d’imaginer le programme sans April et Natalie, qui en fait le voisinage depuis le début. Cependant, la bonne nouvelle est que le reste du groupe reviendra pour la saison à plus long terme.

Oliver Platt, Nick Gehlfuss, Brian Tee et S. Epatha Merkerson ont tous signé de nouveaux accords pour rester dans le programme. Marlyne Barrett et Dominic Rains devraient également revenir, comme indiqué précédemment.

NBC pourra également remplacer le vide laissé par les sorties de DaCosta et DeVetto par de nouveaux arrivants, également en tant que rôle bien meilleur pour l’un des nouveaux membres de l’émission.

Cependant, il y a d’excellentes nouvelles pour les fans de la série. C’est après son introduction dans la sixième saison de la série. Le favori des fans, Steven Weber, sera de retour pour la septième saison. Mais à ce stade, les fans verront davantage son personnage car il est rapporté que le personnage de Steven Weber « Dean Archer » a été légitimement promu. Dans la sixième saison, nous avons vu son personnage rejoindre l’équipe en tant que chef par intérim de l’ED.

Il y a aussi quelques nouveaux ajouts à l’équipe avec Guy Lockard et Kristen Hager. Guy jouera le rôle du Dr Dylan Scott. Un policier de Chicago a quitté son emploi pour devenir médecin. Dans le même temps, Kristen assumera le rôle du Dr Stevie Hammer.

Un médecin traitant aux urgences décousue et brillante. Ces deux nouveautés vont combler le vide laissé par la sortie de DeVitto et DaCosta.

Le Dr Choi et le Dr Charles sont contraints de soigner un patient qui croit qu’il est un vampire, une tournure inhabituelle pour les médecins. Mis à part le récit de vampire, les soins du Dr Choi à un militaire amputé sont interrompus lorsque des officiers militaires de haut rang arrivent pour sortir l’amputé de l’hôpital. Outre le drame à l’hôpital, Maggie rencontre également un ami de remplacement en chimiothérapie et organise plus tard une fête des écrevisses.

Cet épisode est numéro 2 sur notre liste avec une note IMDB de 9,0. Ne jamais vous permettre d’aller est l’épisode le plus dramatique de Chicago Med à ce jour. L’hôpital est pratiquement assiégé, de nombreuses personnes étant retenues en otage par un enfant armé d’une arme à feu. L’adolescent fait cela parce qu’il a appris que sa petite amie enceinte a décidé de faire adopter leur enfant et qu’il veut adopter l’enfant. Le Dr Choi ne peut pas opérer le jeune enfant grâce à l’adolescence et doit plutôt entraîner April pour essayer de le faire.

Avec une cote d’approbation IMDB de 8,8. Un autre incident de croisement impliquant à la fois Chicago PD et Chicago Fire est Infection Part 2. Cet épisode concerne une violente infection bactérienne mangeuse de chair qui a balayé Chicago, comme le titre l’indique. Parce que la maladie n’a été enregistrée que dans les deux régions les plus densément peuplées de Chicago, les enquêteurs supposent que l’épidémie est le produit d’une action terroriste. Cet épisode présente une période de temps celle d’un film. Mais fait un excellent travail pour créer la tension et l’excitation.

Jusqu’à présent, c’est souvent l’épisode le moins performant de toute la série. Avec seulement un score de 4,5, cet épisode a le taux d’approbation le plus bas parmi les fans. Cet épisode montre comment le Dr Rhodes a du mal à concilier sa vie professionnelle et sa vie résidentielle. En conséquence, il est écarté des chirurgies. Dans le même temps, l’argument du Dr Reese et du Dr Charles sur le traitement d’un patient conduit le patient à crever les pneus de la voiture du Dr Reese. Ce qui a laissé les fans penser que l’épisode est bizarre.

Cet épisode est assez moyen, avec une note IMDB de seulement 4,6. Cet épisode nous montre comment la performance du Dr Charles est affectée. Par l’annonce de la mort de son tireur en prison. Un mari est testé avec le virus Zika qui ne veut pas que sa femme comprenne. Et Dr.

Stanley charge la famille d’une personne déguisée en Père Noël qui meurt dans le salon sans avoir reçu de soins.

Over Troubled Water est également noté 4,6. Mais a reçu des critiques assez positives de la part des fans. Cet épisode a montré un changement dynamique de l’émission. A partir d’ici, on peut voir que les personnages se développent enfin. Avec des médecins ayant leur propre opinion sur la façon dont un patient doit être traité.

Le Chicago Medical Center, où se déroule la pièce, est plus une guérison et une restauration qu’un brisement. C’est un sketch sur la vie, avec tous ses triomphes et ses chagrins. Il plonge directement dans le cœur des fans dès le premier épisode lui-même. Chicago Med a connu un parcours réussi jusqu’à présent. Avec six saisons consécutives,

