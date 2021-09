La bande originale de FIFA 22 contient 122 chansons, plus de six heures de musique

La bande originale de FIFA 22 est la plus grande de l’histoire de la série, avec 122 chansons et plus de six heures de musique dans tous ses modes principaux. EA Sports a sélectionné des artistes de plus de 27 pays, et il promet que la liste de lecture représente un certain nombre de cultures, faisant de la franchise de football le « jeu du monde ». Certains des plus grands noms incluent Mafia de la maison suédoise, CHVRCHES, et Animaux de verre. Certains groupes ont même conçu des kits FUT exclusifs à débloquer.

La bande-son principale, qui sera jouée pendant le mode Carrière et FIFA Ultimate Team, comprend une « collection de genres de rythmes audacieux et exaltants » mettant en vedette des artistes tels que Polo & Pan, Bakar, et Espoir Tala – vous pouvez écouter la playlist complète par ici.

🔊 Son activé pour le #FIFA22 Bande son 🎶 Avec 122 morceaux avec des artistes représentant 27 nations.

Écoutez la plus grande bande originale de FIFA de tous les temps

https://t.co/uWTjp1KvIA #PoweredByFootball #VOLTAFootball pic.twitter.com/kU0vokG57F – EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 septembre 2021

Pendant ce temps, comme ce fut le cas avec FIFA 21, le nouveau mode Volta Football amélioré disposera également de sa propre bande-son, promettant une ambiance souterraine et granuleuse qui incarne la rue. La liste de lecture comprend des artistes comme GANG DE TERRE, et encore une fois, vous pouvez écouter l’intégralité par ici.

Bien qu’il n’y ait pas un grand nombre de noms familiers ici – du moins pas pour les copains comme le vôtre vraiment – le grand nombre d’artistes différents du monde entier est impressionnant, et basé sur ce que nous avons écouté en écrivant cet article , c’est pas mal du tout. Nous pensons que les bandes sonores plus grandes se prêtent bien aux jeux de sport, car cela devient vraiment fastidieux lorsque vous entendez la même chanson encore et encore toutes les heures environ.