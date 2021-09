AEW s’associe à la Fondation Owen Hart pour honorer la superstar de la lutte

Le légendaire Owen Hart fait un retour posthume dans le monde du catch. AEW: Toute la lutte d’élite a annoncé lundi que l’organisation de lutte s’est associée à la Fondation Owen Hart, fondée par la veuve d’Owen, le Dr Martha Hart, pour honorer le défunt lutteur. Ce partenariat comprendra l’organisation par AEW d’un tournoi pour les lutteurs appelé Owen Hart Tournament Cup, le vainqueur recevant la coupe « The Owen ».

Autre Owen Hart des marchandises seront également produites dans le cadre de cet accord. Cela inclut des choses comme de nouvelles figurines, des affiches, des vêtements et même son inclusion dans le prochain jeu vidéo AEW. Le PDG d’AEW, Tony Khan, et le Dr Hart ont tous deux expliqué dans une déclaration conjointe pourquoi le moment était venu de réintroduire Owen dans le monde de la lutte professionnelle pour honorer davantage son héritage.

« La relation d’AEW avec la famille Hart remonte à notre premier événement à la carte, Double or Nothing en 2019, et l’influence d’Owen se fait encore sentir aujourd’hui », a déclaré Khan. « Prolonger encore plus sa mémoire et son héritage grâce à cet accord est un moment puissant et significatif pour l’ensemble de la communauté de la lutte. »

Le Dr Martha Hart a ajouté : « La Fondation Owen Hart est extrêmement heureuse de s’associer à AEW dans cette merveilleuse coentreprise pour honorer la carrière de lutte internationale d’Owen et l’influence durable que lui et son métier ont eu dans le sport. Le tournoi Owen Hart Cup d’AEW sert comme un formidable hommage à Owen et offre un moyen incroyable aux passionnés de lutte professionnelle de célébrer son travail de la manière la plus appropriée. Nous espérons que Tony Khan et son incroyable équipe AEW feront un travail brillant avec ce projet très attendu. Cet OHF / AEW partenariat est mon cadeau spécial à tous les magnifiques fans fidèles d’Owen qui se souviendront à jamais de lui et de son répertoire inspirant de talents. »

Légende de la lutte professionnelle, Owen Hart se produisait lors d’un événement à la carte de la WWE en 1999 lorsqu’il est décédé à cause d’une cascade qui a mal tourné. Au cours des années suivantes, le Dr Hart a intenté une action en justice contre la WWE pour les empêcher d’utiliser le nom et l’image d’Owen pour des marchandises, et ils ne publient plus de nouvelles marchandises pour le défunt lutteur. Le partenariat avec AEW permettra à Martha de laisser les fans célébrer l’héritage d’Owen dans le monde de la lutte professionnelle sans avoir besoin de faire plus d’affaires avec la WWE.

La Fondation Owen Hart a été créée en 2000 à la mémoire du célèbre lutteur canadien de renommée mondiale Owen Hart. Le mandat de l’organisme à but non lucratif est « l’éducation » et son objectif est d’aider à offrir des opportunités aux personnes qui travaillent dur et qui ont des ressources limitées mais un potentiel illimité. Pendant plus de vingt ans, la fondation a aidé les personnes dans les communautés à risque avec des bourses, des logements, diverses formes d’aide internationale, des collectes de nourriture, des cadeaux de sacs à dos, des projets de Noël, etc.

All Elite Wrestling est rapidement en train de devenir un concurrent sérieux dont la WWE pourrait commencer à s’inquiéter. Récemment, la société a ramené CM Punk après une interruption de 7 ans, suscitant un immense intérêt de la part des fans de catch professionnel. D’autres anciennes stars de la WWE comme Ruby Soho et Bryan Danielson ont depuis rejoint leurs rangs, avec d’autres noms qui, selon les rumeurs, quitteraient bientôt le navire également. AEW Dynamite diffusé tous les mercredis de 20 h à 22 h HE sur la TNT, tandis que la nouvelle émission de combat AEW Rampage diffusé tous les vendredis de 22 h à 23 h HE.

