Titres et détails de la suite de John Carter révélés par le directeur du SDCC

Alors que les années 2012 John Carter est considéré comme l’une des plus grosses bombes au box-office de l’histoire, ce n’est pas dû à sa qualité, car le film a attiré un public passionné depuis sa sortie. Bien que nous ne verrons malheureusement jamais les suites prévues se concrétiser, le réalisateur Andrew Stanton a maintenant détaillé ce que nous aurions vu arriver à John Carter si la franchise avait été autorisée à continuer. S’exprimant au San Diego Comic-Con (via Collider), Stanton a révélé que le prochain John Carter le versement aurait été intitulé Dieux de Marset aurait repris après que John ait été éloigné de Mars pendant une décennie.

« John Carter était sur Terre depuis 10 ans. Sa femme Dejah a eu leur bébé pendant son absence, se fait kidnapper par le méchant Matai Shang. Carter revient sur Mars pour découvrir que Dejah a redescendu la rivière, convaincue que cela la conduira à les Thurns et leur enfant volé. Carter retrouve Tars Tarkas, le personnage de Willem Dafoe. Ils la suivent sur la rivière lorsqu’ils découvrent une ville souterraine avec une technologie moderne complète dirigée par une race appelée le Premier-né. Et ils sont technologiquement avancés au-delà d’ici ou Mars. Et ils gèrent l’existence des planètes depuis le début : l’eau, l’air, la nourriture, les plantes qui vous mangent. Et ce sont aussi des fanatiques qui adorent la déesse Isis qui existe en personne. Mais cette déesse est en fait notre méchant métamorphe Matai Shang, c’est son travail quotidien.

Dieux de Mars Aurait présenté le fils surhumain de John Carter

Images de Walt Disney

« Et comme vous vous en doutez, Carter révélera que Matai a un faux dieu au Premier-né, traquera son fils qui s’est avéré être ce guerrier surhumain qui a reçu l’ordre de tuer Carter. Matai avait génétiquement avancé le bébé à l’âge adulte, et [Carter] tue presque son propre fils. Et tout cela arrive à son paroxysme. Alors que la flotte aérienne d’hélium […] descendre un volcan endormi pour sauver nos héros. Et Carter, Dejah et son fils mâle sont réunis. Et les trois races, la Rouge, la Verte et les Premiers-nés, chassent maintenant les Thurns de là. »

Andrew Stanton a poursuivi en révélant que la troisième sortie du John Carter la série aurait été intitulée Seigneur de guerre de Mars et nous aurait jetés dans cette « horloge géante et le monde finira si Carter ne peut pas traquer les Therns et les tuer avant qu’ils ne tuent la planète ». S’achetant du temps, « ces espions Thurn métamorphosés continuent de se faire passer pour des chefs d’autres races martiennes et provoquent des luttes intestines et le chaos un peu comme Poutine et les bots en ce moment, et les Martiens sont trop occupés à se battre pour se concentrer sur l’unification et l’éradication des Therns ».

FILM VIDÉO DU JOUR

« Pendant ce temps, le scientifique Dejah a inventé un appareil pour détecter ces Thurns, mais les espions le détruisent, et ils assassinent Carter, et c’est alors que nous rappelons au public que ce n’était qu’une copie, son corps d’origine se réveille sur Terre. Il y a Thurn Pinkertons là-bas, ils sont prêts à le tuer, mais Edgar a acheté un fusil de chasse et il l’utilise correctement et le tue, Carter retourne sur Mars mais garde son existence secrète et tandis que la menace de la guerre mondiale monte, lui son sa femme et son fils avec leur prototype de détecteur Thurn survivant montent au sommet du monde en suivant la piste Thurn où il affronte finalement notre méchant Matai Shang. Et bien sûr, comme on pouvait s’y attendre, il arrête les Thurns, sauve la planète et reçoit le titre officiel de Warlord of Mars. »

Se pencher encore plus sur les traditions et les thèmes de la science-fiction aurait sûrement été un délice pour John Carter Ventilateurs. Le fait que nous ne verrons jamais ces suites sur grand écran nous frappera toujours avec une énorme pointe de déception.

John Carter est actuellement disponible en streaming sur Disney+.