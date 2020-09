"manoir Hanté De Bly" Trailer Révèle Son Lancement Sur Netflix

Le premier teaser de “Spuk in Bly Manor” est arrivé – et provoque déjà des nuits blanches pour certains téléspectateurs. Cela est dû à certains éléments qui joueront un rôle dans la deuxième saison de la série d’anthologies.

Surtout, ce sont les poupées et les voix d’enfants qui chantent qui envoient un frisson dans le dos de l’un ou de l’autre. Apparemment, dans “Spuk in Bly Manor”, non seulement les résidents vivants provoqueront des troubles, mais aussi les morts!

“Haunted Bly Manor” commence en octobre

Malheureusement, la bande-annonce ne nous donne pas plus que quelques impressions, mais elle nous dit quelque chose de très basique: la date de lancement sur Netflix. En conséquence, “Haunted Bly Manor” est de 9 octobre 2020 récupérable.

Ensuite, nous découvrirons si la nouvelle saison sera aussi réussie que “Spuk in Hill House”. La deuxième saison de la série d’anthologies se déroule en Angleterre dans les années 1980. Henry Wingrave a repris la tutelle de sa nièce et de son frère orphelins. Pour le soutenir, il amène une nounou d’Amérique à Bly Manor. Le gestionnaire immobilier, le gardien et la femme de ménage habitent également dans l’immeuble.

Une propriété au sombre passé

Cependant, les choses ne vont pas toujours au Bly Manor. La propriété cache de sombres secrets qui montrent que la mort ne signifie pas être mort …

Le nouveau projet de Mike Flanagan (“Doctor Sleeps Awakening”) sortira sur Netflix le 9 octobre. Ensuite, nous découvrons quels fantômes sont encore au travail à Bly Manor et qui survit au fantôme indemne à la fin.